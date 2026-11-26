Un niño que parece distraído en clase, una persona que asiente durante una conversación pero responde algo que no tiene relación con lo que escucha o un empleado que termina el día agotado sin haber realizado un esfuerzo físico. Detrás de estas situaciones, que pueden confundirse con desinterés o cansancio, podría existir un problema auditivo.

La pérdida de audición ya no es exclusiva de las personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 50% de las personas de entre 12 y 35 años, unos 1.100 millones de jóvenes, están expuestas al riesgo de sufrir deterioro auditivo por la exposición prolongada a sonidos fuertes, incluida la música que escuchan a través de dispositivos personales.

El desgaste suele avanzar lentamente y comenzar por los sonidos agudos. “No se trata de una sordera de un día para el otro, sino de un desgaste lento que suele arrancar por los sonidos agudos”, advierte el médico Fernando Diamante, médico otorrinolaringólogo especialista en otología. Cuando aparecen los primeros síntomas, el daño puede ser irreversible porque las células del oído interno que transforman los sonidos en señales para el cerebro no se regeneran.

Los factores de riesgo menos conocidos

Los auriculares a volumen elevado siguen siendo una de las principales amenazas. La exposición sostenida a sonidos superiores a los 85 decibeles puede perjudicar la audición. Sin embargo, existen otros factores menos evidentes.

Entre ellos figuran los auriculares con cancelación de ruido, que algunos jóvenes utilizan para aislarse de ambientes estresantes y terminan escuchando a un volumen todavía más alto. También preocupa el consumo ininterrumpido de videos cortos con sonidos estridentes.

El estrés crónico y las noches de sueño insuficiente son otros elementos asociados con la aparición de zumbidos y episodios de sordera súbita. A ellos se suman el cigarrillo y el alcohol, que afectan la microcirculación del oído interno, y determinados medicamentos con efectos tóxicos sobre el sistema auditivo.

“El cortisol alto y el estrés sostenido pueden provocar espasmos en los vasos que irrigan el oído. Cada vez vemos más sorderas súbitas en pacientes de alrededor de 30 años”, señala Diamante.

En adolescentes también se observan secuelas de otitis mal curadas durante la infancia. En tanto, entre los adultos jóvenes, especialmente mujeres de entre 20 y 30 años, puede manifestarse la otosclerosis, una enfermedad de fuerte componente genético que provoca la fijación de uno de los huesos del oído.

Las señales que pueden confundirse con cansancio

Una de las expresiones que más alertan a los especialistas es «oigo, pero no entiendo». La persona percibe que alguien está hablando, pero tiene dificultades para distinguir las palabras, sobre todo cuando hay ruido de fondo, como en un restaurante, un aula o una reunión de amigos.

“Cuando hay una pérdida auditiva, aunque sea leve, el cerebro gasta tanta energía en descifrar el mensaje que no le queda resto para procesarlo ni recordarlo. En la escuela eso se confunde con falta de motivación, cuando en realidad es agotamiento”, explica el especialista.

Otros síntomas que justifican una consulta son el cansancio mental extremo, los dolores de cabeza y la irritabilidad al final del día; los comentarios de familiares o amigos sobre el volumen demasiado alto de la televisión o el celular; la necesidad de subir cada vez más el sonido y la sensación de tener un oído tapado durante más de dos semanas, sin acumulación de cera.

El pitido después de un recital, una advertencia

Los zumbidos que aparecen al salir de un recital o después de una jornada de exposición al ruido tampoco deben minimizarse. “Aunque desaparezca al día siguiente, ese pitido indica que hubo daño en las células del oído, y ese daño se va sumando”, advierte Diamante.

Si el zumbido persiste más de 24 horas o se produce una pérdida repentina de audición en uno o ambos oídos, la consulta debe ser inmediata. La sordera súbita es una urgencia médica y el tratamiento con corticoides tiene mejores resultados cuanto antes se inicia, idealmente dentro de las primeras 24 a 48 horas.

Buena parte de estos problemas puede prevenirse con medidas sencillas: bajar el volumen de los auriculares, hacer pausas durante la exposición al ruido y dormir mejor.