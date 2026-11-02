El Gobierno incorporó la vacuna séxtuple al Calendario Nacional de Vacunación: a quiénes alcanzará

Este lunes, el gobierno de Javier Milei anunció que la vacuna séxtuple será parte del Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1 de enero de 2028. La medida apunta a disminuir la cantidad de aplicaciones necesarias durante los primeros meses de vida, facilitando así el esquema de inmunización infantil en todo el país.

La vacuna previene la difteria, el tétanos, la tos convulsa o coqueluche, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b. El nuevo esquema contempla cuatro aplicaciones: tres dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad, y un refuerzo entre los 15 y 18 meses.

De esta manera, la séxtuple reemplazará para los niños alcanzados por la medida las aplicaciones por separado de las vacunas pentavalente y antipoliomielítica inactivada previstas en esas etapas. La modificación fue oficializada mediante la Resolución 1567/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según los fundamentos de la medida, el uso de vacunas combinadas permite reducir la cantidad de inyecciones, facilitar el seguimiento de los esquemas y mejorar la organización de la distribución y conservación de las dosis.

No obstante, el cambio no afectará a los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, quienes deberán completar el esquema correspondiente a su año de nacimiento. En ese sentido, se mantendrá la dosis de hepatitis B que se aplica al nacer y no se modificarán las demás vacunas previstas en el Calendario Nacional.

Finalmente, desde el Gobierno remarcaron que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son seguras y eficaces para prevenir enfermedades.