El invierno todavía no se fue: la primavera llega oficialmente esta noche

Aunque los festejos dieron por inaugurada ayer la nueva estación, astronómicamente el invierno todavía no terminó. Como indica el calendario del Instituto de Astrofísica de La Plata, este año la primavera llegará recién esta noche, a las 21:05, cuando ocurra el equinoccio de septiembre marcando su comienzo en el hemisferio sur.

El equinoccio es el instante en que el Sol cruza el ecuador celeste. Ese fenómeno determina simultáneamente el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. El cambio ocurre en el mismo momento para todo el planeta, aunque la hora que marca el reloj varía según el huso horario.

La diferencia entre la fecha de celebración y el comienzo astronómico se explica porque las estaciones no están determinadas por un día fijo del calendario, sino por la posición de la Tierra respecto del Sol. Por eso, los equinoccios y los solsticios pueden producirse en fechas y horarios ligeramente diferentes de un año a otro.

El fenómeno también explica por qué el inicio de la primavera no cae siempre el mismo día. El año trópico, vinculado con el ciclo de las estaciones, dura aproximadamente 365,2422 días, mientras que el calendario gregoriano tiene una duración promedio de 365,2425 días debido a la incorporación de los años bisiestos. Esa pequeña diferencia, que se acumula, modifica progresivamente la fecha y la hora de los cambios de estación.

La palabra equinoccio proviene del latín y alude a la idea de una noche de duración similar al día. Sin embargo, eso no significa que en todas las ciudades haya exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad. La refracción atmosférica y la forma en que se determina la salida y la puesta del Sol generan pequeñas diferencias.

En La Plata, por ejemplo, hoy habrá aproximadamente 12 horas y 7 minutos entre la salida y la puesta del Sol. A partir del equinoccio, además, los días continuarán ganando horas de luz en el hemisferio sur hasta llegar al solsticio de diciembre.

La primavera astronómica se extenderá durante casi tres meses. El próximo cambio de estación ocurrirá el lunes 21 de diciembre a las 17:50, cuando el solsticio marque el comienzo del verano 2026-2027 en nuestro país.