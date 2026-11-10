El Niño amenaza con intensificarse: crece la preocupación por sus efectos hasta 2027

El fenómeno de El Niño gana intensidad y se perfila como uno de los principales factores climáticos de los próximos meses. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) mantiene vigente su alerta y estima una probabilidad superior al 83% de que el episodio alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hacia comienzos de 2027.

Las señales ya se observan en el océano Pacífico ecuatorial, donde las anomalías de temperatura superficial superaron los 4 grados en algunas áreas. Los modelos climáticos anticipan que el calentamiento continuará durante los últimos meses de 2026 y podría extender sus efectos durante el verano del hemisferio sur.

El pronóstico despierta especial atención por las posibles consecuencias sobre los regímenes de precipitaciones, las temperaturas y las actividades productivas. Sin embargo, los especialistas advierten que El Niño no genera los mismos efectos en todas las regiones ni permite anticipar por sí solo cuándo y dónde se producirán eventos extremos.

Qué es El Niño y por qué preocupa

El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se produce cuando las temperaturas superficiales del Pacífico central y oriental se mantienen por encima de los valores habituales durante varios meses, lo que modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de lluvia y viento en distintas partes del mundo.

En condiciones normales, los vientos alisios desplazan las aguas cálidas hacia el oeste del Pacífico, mientras que frente a las costas de Perú y Ecuador ascienden aguas profundas, frías y ricas en nutrientes. Durante El Niño, esos vientos pierden fuerza y las aguas cálidas avanzan hacia el este, reduciendo ese proceso de afloramiento y afectando los ecosistemas marinos.

El impacto no se limita al océano. El cambio en la distribución del calor y la humedad modifica la circulación de la atmósfera y puede favorecer lluvias más abundantes en algunas zonas, mientras que otras regiones atraviesan períodos más secos o cálidos.

Qué puede pasar en los próximos meses

Las proyecciones de la NOAA anticipan modificaciones en los patrones de precipitaciones y temperaturas durante el verano boreal 2026-2027. Entre los escenarios contemplados aparecen mayores probabilidades de lluvias por encima de los promedios habituales en el suroeste de Estados Unidos y sectores de la costa del Golfo de México.

La Organización Meteorológica Mundial también prevé un fortalecimiento del fenómeno durante el segundo semestre de 2026. Sus modelos multimodelo proyectan anomalías estacionales superiores a los 2,9 grados en las regiones de vigilancia.

A este escenario se suma la posibilidad de una fase positiva del dipolo del océano Índico, otro patrón climático que puede modificar la distribución de las precipitaciones y aumentar los riesgos de sequías, inundaciones e incendios forestales en distintas regiones.

El contexto también está marcado por el calentamiento global. Aunque El Niño es un fenómeno natural y no es consecuencia directa del cambio climático, el aumento de la temperatura media del planeta eleva la temperatura de base de los océanos y puede agravar algunos impactos.

De esta manera, los próximos meses serán clave para determinar la evolución del episodio y sus consecuencias. Los pronósticos estacionales permiten anticipar tendencias generales, pero no reemplazan las previsiones meteorológicas de corto plazo ni las alertas específicas para cada región.