“El Niño” no da tregua en el Litoral: volvieron a cerrar la Garganta del Diablo

Como resultado de la intensas lluvias generadas por el fenómeno “El Niño” que aumentaron el caudal del Río Iguazú, este miércoles volvió a quedar cerrado el acesso a la Garganta del Diablo, uno de los circuitos más convocantes de las Cataratas, mientras persisten las inundaciones en las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú comunicaron comunicaron el cierre preventivo del Circuito Garganta del Diablo junto con el del Sendero Verde, también inhabilitado para el paso de visitantes por las condiciones meteorológicas adversas.

El Instituto Nacional del Agua (INA) dio a conocer en las últimas horas un informe actualizado en el que se advierte para los próximos siete días el probable desarrollo de eventos precipitantes, concentrados principalmente en el sector noreste de la Cuenca del Plata, mayoritariamente con acumulados moderados.

En el Sistema Uruguay, el tramo medio presenta el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, actualmente con excedencia de Alerta sobre las secciones de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland.

Sobre el tramo inferior se observa un ascenso en franja límite de aguas altas/medias altas, en asociación al tránsito de onda de crecida sobre el embalse. Las lecturas hidrométricas en las secciones de Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay se observan con excedencia del nivel de Alerta.

Acerca del Sistema Paraguay - Iguazú – Paraná, el Alto Paraná en Guairá exhibe el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas, por encima de las marcas alcanzadas en el tránsito anterior, en asociación con el escenario de lluvias registrado en el sector no regulado.

En Yacyretá, la afluencia evidencia un franco ascenso en aguas altas, por combinación de los tránsitos en curso del río Iguazú y del Alto Paraná, y el notorio repunte de afluencia en ruta desde la cuenca propia por efecto de las lluvias registradas en la región.

Sobre la situación en el río Paraná en Corrientes - La Paz, se observa un ascenso asociado al tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas en curso, por efecto del patrón observado en la descarga de Yacyretá.