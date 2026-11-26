Ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió incorporar las diarreas agudas como evento priorizado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), con el objetivo de detectar de manera temprana incrementos inusuales de casos y eventuales brotes.

La decisión responde a los riesgos sanitarios asociados con las lluvias intensas, las inundaciones y las posibles alteraciones en los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Estas condiciones favorecen la transmisión de enfermedades a través del consumo de agua y alimentos contaminados.

La cartera sanitaria actualizará la información cada dos semanas para evaluar la evolución de los casos, identificar cambios en su comportamiento y orientar las medidas de prevención y control.

En lo que va del año, hasta la semana epidemiológica 43, se notificaron 578.418 casos de diarrea aguda en todo el país, lo que representa una disminución del 18,3% respecto del mismo período de 2025 y del 9,6% frente al promedio registrado entre 2021 y 2025.

La tasa de notificación alcanzó los 1.208 casos por cada 100.000 habitantes. Del total de afectados, 128.276 fueron menores de cinco años, quienes concentraron el 22% de los registros.

LAS DIFERENCIAS REGIONALES

Pese al descenso registrado a nivel nacional, la región Centro fue la única que presentó un aumento respecto de su promedio histórico, con una suba del 8,2%.

Los mayores incrementos se observaron en Santa Fe (50,8%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (39,2%) y la provincia de Buenos Aires (4,1%). En cambio, Córdoba y Entre Ríos mostraron una reducción de las notificaciones.

En las restantes regiones del país se registraron descensos: Cuyo (36,4%), Noroeste (18,8%), Sur (15,2%) y Noreste (11,2%). Sin embargo, hubo incrementos puntuales en provincias como La Rioja (44,6%) y Chaco (12,8%).

Ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos extremos, el Ministerio de Salud solicitó a los equipos sanitarios de todas las jurisdicciones intensificar la vigilancia epidemiológica y comunicar de manera inmediata la aparición de posibles brotes.

Asimismo, instó a investigar aquellos casos en los que varias personas presenten síntomas similares tras haber compartido un mismo espacio o consumido los mismos alimentos o agua, con el propósito de identificar posibles fuentes de contagio y adoptar las medidas sanitarias correspondientes.