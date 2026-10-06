El Nobel de Física para Francis Halzen por su trabajo sobre neutrinos de origen astrofísico

Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física 2026 este martes por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y por su descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. "Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico. Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía", dijo Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física, en un comunicado de prensa.

Halzen habló hoy con el comité por teléfono desde Italia. "Fue una gran sorpresa y obviamente no lo esperaba", dijo. Halzen dijo que en otras ocasiones se había comentado que ganaría el Nobel de Física, pero aun así el anuncio lo hizo sentirse "extraño".

Quién es Francis Halzen y cuál es su aporte a la ciencia

Nacido en Bélgica, el científico de 82 años está afiliado a la Universidad de Wisconsin–Madison en Estados Unidos. El Observatorio de Neutrinos IceCube es una instalación de investigación ubicada en el Polo Sur, en la Antártida, según su sitio web, y la Universidad de Wisconsin–Madison es su institución líder.

Los neutrinos son diminutas partículas cósmicas con una masa increíblemente pequeña. Sin embargo, están en todas partes: brotan de estrellas como el sol y billones de ellos atraviesan nuestros cuerpos cada segundo. Los científicos no pueden vislumbrar estas misteriosas partículas fantasma que se desplazan por sí solas. En cambio, miden lo que sucede cuando las diminutas partículas chocan con otros fragmentos de materia, produciendo destellos de luz o partículas cargadas.

Halzen estudió un raro grupo de neutrinos que los científicos consideran mensajeros del cosmos, ofreciendo pistas sobre cómo evolucionó el universo. La investigación de Halzen sobre la captura de neutrinos en el Polo Sur se remonta a la década de 1980.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el galardón en Estocolmo. La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de galardonados o una organización.

El año pasado, tres científicos ganaron el Nobel de Física por investigaciones sobre el extraño comportamiento de partículas subatómicas llamado efecto túnel cuántico, que permitió las mediciones ultrasensibles logradas por las máquinas de resonancia magnética y sentó las bases para mejores teléfonos celulares y computadoras más rápidas.

Los anuncios de los premios de este año comenzaron ayer con el Premio Nobel de Medicina, otorgado a tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro. Los premios de esta semana continúan mañana con el de Química y el de Literatura el jueves. Después de que se otorgue el Premio Nobel de la Paz el viernes, el Premio del Banco de Suecia de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel se anunciará el lunes.