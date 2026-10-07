El Nobel de Literatura: ¿llegó la hora de las autoras latinoamericanas?

La Academia Sueca anunciará este jueves al ganador del Premio Nobel de Literatura 2026, en una edición que vuelve a generar expectativas en América Latina: la argentina Samanta Schweblin y la mexicana Cristina Rivera Garza aparecen entre los nombres señalados por críticos y especialistas como posibles candidatas al reconocimiento.

La región lleva 16 años sin obtener el máximo galardón de las letras. El último latinoamericano premiado fue el peruano Mario Vargas Llosa, en 2010. Desde entonces, el Nobel pasó por autores de distintas procedencias, mientras que el año pasado quedó en manos del escritor húngaro László Krasznahorkai.

Como ocurre cada año, las especulaciones se multiplican en los días previos al anuncio. La Academia Sueca mantiene en secreto tanto las deliberaciones como la nómina de candidatos, documentación que permanece bajo reserva durante 50 años. Por eso, los nombres que circulan surgen de las estimaciones de especialistas, críticos y medios dedicados a la literatura.

Entre ellos aparece Samanta Schweblin, de 48 años, una de las escritoras argentinas de mayor proyección internacional. Autora de obras como “Distancia de rescate”, “Siete casas vacías” y “Pájaros en la boca”, desarrolló una narrativa que combina elementos de lo fantástico con universos inquietantes y que le permitió alcanzar una amplia circulación fuera del país.

Lina Kalmteg, de la radio pública sueca SR, consideró que la escritora argentina sería una elección “interesante y sorprendente”, aunque estimó que su edad podría jugar en contra de sus posibilidades.

También figura entre las favoritas Cristina Rivera Garza, de 62 años. La escritora mexicana cuenta con más de tres décadas de trayectoria y una producción que atraviesa la novela, el ensayo y la poesía, en muchos casos combinando ficción e investigación histórica.

Entre sus títulos más reconocidos se encuentran “El invencible verano de Liliana” y “Nadie me verá llorar”, y parte de su producción fue traducida a numerosos idiomas.

Para algunos críticos europeos, ambas representan además el peso adquirido en las últimas décadas por una nueva generación de escritoras latinoamericanas, que ganó visibilidad internacional después del predominio que durante décadas tuvieron los grandes nombres masculinos asociados al boom de la literatura de la región.

OTROS NOMBRES EN CARRERA

Las especulaciones no se limitan a América Latina. Entre las escritoras mencionadas aparece también “Jamaica Kincaid”, nacida en Antigua y Barbuda y radicada en Estados Unidos, cuya obra aborda cuestiones vinculadas con el colonialismo, la identidad, la familia y la cultura.

Kincaid, de 77 años, cuenta con el respaldo de varios críticos suecos. Entre sus obras más conocidas está “Lucy”, novela inspirada parcialmente en su propia historia y centrada en una joven caribeña que se traslada a Estados Unidos para trabajar como cuidadora de niños.

Otro de los nombres que circula es el de la escritora china “Can Xue”, reconocida por una narrativa experimental y por los universos inquietantes de sus novelas.

A ellos se suman algunos candidatos que aparecen desde hace años en las quinielas previas al Nobel, entre ellos los australianos “Gerald Murnane” y “Alexis Wright”, el estadounidense “Thomas Pynchon”, la alemana “Jenny Erpenbeck” y la vietnamita “Duong Thu Huong”.

UNA HISTORIA CON POCAS MUJERES PREMIADAS

La Academia Sueca también llega a esta edición después de un proceso de renovación interna. Tras el escándalo que atravesó a la institución en 2018, más de la mitad de sus integrantes fueron reemplazados y aumentó la presencia de mujeres entre los autores distinguidos.

Sin embargo, la diferencia histórica continúa siendo amplia: de los “122 escritores premiados con el Nobel de Literatura, solamente 18 fueron mujeres”. También sigue siendo reducida la representación de autores provenientes de algunas regiones de Asia y Oriente Medio.

La Academia sostiene, no obstante, que la elección se basa exclusivamente en la calidad literaria y no responde a criterios de género, nacionalidad o posicionamiento político.

EL ANUNCIO, ESTE JUEVES

El misterio terminará este jueves, cuando la Academia Sueca revele en Estocolmo el nombre del nuevo Nobel de Literatura.

El ganador recibirá “12 millones de coronas suecas”, equivalentes a alrededor de “1,2 millones de dólares”, además de incorporarse a una lista que reúne a algunas de las principales figuras de la literatura mundial.

Para América Latina, el anuncio tendrá un interés adicional: saber si, después de 16 años, el Nobel vuelve a la región y si por primera vez una escritora latinoamericana se incorpora a una nómina en la que hasta ahora los grandes premiados de la región fueron hombres.