El Papa en Argentina: León XIV, entre los honores y el fervor

Después de casi cuatro décadas sin una visita papal, la Argentina recibió este domingo a León XIV, quien aterrizó alrededor de las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay, y fue recibido por el presidente Javier Milei. La llegada del Pontífice estuvo acompañada por un amplio operativo de seguridad, el repique de campanas en distintas iglesias y cientos de fieles que se acercaron a las calles porteñas para saludarlo.

La jornada había comenzado en Uruguay, donde el Papa celebró una misa en la Catedral Basílica de Florida, dedicada a la Virgen de los Treinta y Tres, y compartió un almuerzo con obispos antes de trasladarse al aeropuerto de Carrasco. Desde allí partió alrededor de las 15.30 en un avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó hasta Buenos Aires.

A las 16.42, León XIV apareció en la escalerilla del avión y levantó la mano para saludar a los presentes. Al pie de la aeronave lo esperaba Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y autoridades eclesiásticas, entre ellas el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

La recepción incluyó la ejecución del Himno Nacional Argentino y la Marcha Pontificia, interpretados por una banda militar. El Papa saludó a las autoridades y se acercó a un grupo de niños, jóvenes y adultos mayores que participaron de la bienvenida. Uno de los momentos más particulares ocurrió cuando un pequeño le entregó un carpincho de regalo, un gesto que arrancó una sonrisa al Pontífice y rompió por unos instantes la formalidad del ceremonial.

Campanas, banderas y fieles en las calles

Desde las primeras horas del domingo, las inmediaciones de Aeroparque, Retiro y Plaza de Mayo comenzaron a prepararse para recibir al visitante. Las fuerzas federales y porteñas desplegaron controles de seguridad, vallados, unidades caninas, motociclistas y brigadas especiales, mientras se establecieron restricciones de circulación en distintos sectores del recorrido.

Las campanas de iglesias y capillas comenzaron a sonar en coincidencia con la llegada del avión, en una convocatoria que también tuvo repercusión en distintas ciudades del país. En Buenos Aires, los fieles aguardaban con banderas argentinas y vaticanas, imágenes religiosas, pañuelos blancos y flores, con la expectativa de conseguir un saludo del Papa.

Tras la ceremonia en Aeroparque, León XIV inició su recorrido hacia Retiro en una comitiva custodiada por efectivos de seguridad. Durante parte del trayecto circuló con la ventanilla del vehículo baja para responder a los saludos de quienes se habían acercado a las calles. En las inmediaciones del barrio Padre Carlos Mugica incluso se escucharon fuegos artificiales al paso de la caravana.

En Plaza San Martín, el Pontífice encabezó uno de sus primeros actos oficiales en territorio argentino. Acompañado por el canciller Pablo Quirno, depositó una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, en una ceremonia que incluyó honores militares, música de una banda y un toque de silencio.

Entre los asistentes se mezclaban familias, religiosos, turistas y adultos mayores. Una de las historias de la jornada fue la de María Esther, una mujer de 89 años que se acercó a Retiro con la esperanza de ver al Papa y expresarle su deseo de que conservara la salud. Los ramos de jazmines, los gorros con la imagen del Pontífice y los celulares levantados para registrar su paso completaron las postales de la tarde.

La llegada a la Casa Rosada y el encuentro con Milei

La siguiente parada fue la Casa Rosada, donde el Gobierno había preparado un dispositivo especial para recibir al jefe de la Iglesia católica. El edificio fue acondicionado con banderas argentinas y vaticanas, arreglos florales blancos y amarillos y alfombras para el desplazamiento de la comitiva. Horas antes, personal de la división Explosivos de la Policía Federal había inspeccionado las instalaciones con perros detectores.

A las 17.41, Milei y León XIV ingresaron al Salón Blanco escoltados por efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo. Allí protagonizaron la fotografía oficial de la visita, en una escena que comenzó con gestos serios y terminó con una sonrisa compartida después de un comentario del mandatario.

Durante el ingreso, el Presidente le señaló al Papa la presencia de un escalón y luego se acomodó el saco antes de posar ante las cámaras. El intercambio duró aproximadamente un minuto y constituyó uno de los primeros momentos de distensión entre ambos durante la jornada.

Posteriormente, alrededor de las 17.50, Milei presentó al Pontífice a los integrantes de su gabinete y otros funcionarios en la Galería de los Vitrales. Entre los presentes estuvieron Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. León XIV hizo lo propio con los miembros de la delegación vaticana que lo acompañaron durante el viaje.

La actividad continuó con una audiencia privada en el despacho presidencial, de la que también participó Karina Milei. El Gobierno había preparado obsequios institucionales, entre ellos una medalla con los escudos de la Argentina y la Santa Sede y un aspersorio litúrgico.

La visita tiene una dimensión histórica: León XIV se convirtió en el primer Papa en llegar a la Argentina desde Juan Pablo II, en 1987. También representa un acontecimiento particular para el país natal de Francisco, quien durante sus doce años de pontificado nunca regresó a su tierra.

En Plaza San Martín (Retiro), el Pontífice encabezó uno de sus primeros actos oficiales

A las 16.42, el Papa apareció en la escalerilla del avión y levantó la mano para saludar