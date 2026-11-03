El papa León XIV en Argentina: día por día, la agenda completa de su viaje

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Habrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con misas multitudinarias, encuentros institucionales y una vigilia con jóvenes.

La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina ya tiene una agenda definida. El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Durante las cuatro jornadas mantendrá encuentros con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores de la sociedad, referentes religiosos y jóvenes. También encabezará celebraciones religiosas en el Monumento a los Españoles, en Córdoba y en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El presidente Javier Milei participará de la recepción oficial, de la misa en Buenos Aires y de la ceremonia de despedida en Ezeiza. En tanto, Karina Milei encabezará la comitiva nacional que viajará a Córdoba y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, hará lo propio en Luján.

La Dirección General de Ceremonial de la Presidencia también cursa invitaciones a los 24 gobernadores, legisladores nacionales, integrantes del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático.

Domingo 8 de noviembre: la llegada del Papa

El avión que trasladará a León XIV aterrizará en Aeroparque a las 16:30. Allí será recibido por el presidente Javier Milei.

A las 16:50, el Santo Padre visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. Luego, a las 17:20, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

La agenda continuará a las 18:30 con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, con la participación del Gabinete nacional.

Al finalizar, Milei y León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19.

Lunes 9 de noviembre: misa en el Monumento a los Españoles

La segunda jornada comenzará a las 9:15 con una visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

A las 11:30, el Papa celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, con la presencia del presidente Javier Milei. La ceremonia también será transmitida por cadena nacional.

Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

A las 17:20 se reunirá con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La actividad continuará a las 18:45 con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. Finalmente, a las 19:45, compartirá una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: León XIV viajará a Córdoba

El tercer día estará marcado por el viaje a Córdoba. El Santo Padre partirá desde Buenos Aires a las 7:10 y arribará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

A las 9:20 llegará al predio donde se realizará la celebración y efectuará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles. La misa está prevista para las 10.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la comitiva de funcionarios nacionales que participará de la actividad.

Por la tarde, a las 15:15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16:55 emprenderá el regreso a Buenos Aires, con llegada a Aeroparque prevista para las 18:10.

A las 19:45 se trasladará nuevamente a la zona del Monumento a los Españoles, donde realizará un recorrido en papamóvil por avenida del Libertador.

La jornada concluirá a las 20:15 con la vigilia de jóvenes titulada «¡Ánimo, levántate!». El encuentro incluirá momentos de diálogo, música y oración, además de un mensaje del Santo Padre a los participantes.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida

La última jornada de la visita apostólica comenzará a las 8 con una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 9:20, León XIV llegará a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde realizará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles.

A las 10 celebrará la misa en la plaza de la Basílica, en lo que será una de las actividades centrales de su paso por el país. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará la comitiva de funcionarios nacionales que participará de la celebración.

Finalmente, a las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, con la presencia del presidente Javier Milei.

A las 14, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su viaje apostólico.