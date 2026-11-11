El Papa vistió de celeste y blanco en Luján: las razones

El paso del papa León XIV por la Basílica de Luján dejó una imagen que rápidamente captó la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión: la casulla celeste y blanca con la que presidió la ceremonia. Si bien la coincidencia cromática con la bandera argentina llevó a pensar en un guiño directo al país, el motivo litúrgico responde estrictamente a la tradición eclesiástica vinculada con las advocaciones marianas.

Dentro de las normas que regulan el culto católico, los ministros ordenados visten paramentos de diferentes tonalidades de acuerdo con el calendario litúrgico y la naturaleza de cada celebración. El verde se emplea durante el tiempo ordinario; el rojo, reservado para los mártires y las festividades del Espíritu Santo; y el violeta, característico de los períodos de preparación y penitencia como el Adviento o la Cuaresma, mientras que el blanco predomina en las grandes solemnidades festivas.

Dentro del abanico cromático autorizado, la liturgia contempla también el uso del celeste -habitualmente acompañado por aplicaciones en blanco-, un tono tradicionalmente destinado a las celebraciones dedicadas a la Virgen María y a las festividades solemnes celebradas en santuarios marianos. Fue bajo ese criterio que el pontífice eligió la vestimenta para el cierre de su agenda de misas en suelo argentino.

No obstante, el trasfondo litúrgico se cruza de manera directa con la historia nacional. La elección de los colores patrios por parte de Manuel Belgrano al crear la primera insignia encuentra su raíz, precisamente, en la devoción hacia el manto de la Virgen de Luján, de quien el prócer era fiel devoto. De este modo, la coincidencia visual que unió al papado con los símbolos nacionales en la basílica obedeció a las normas de la Iglesia, aunque enlazadas de manera directa con el origen de la bandera.