Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Ante una multitud

El Papa vistió de celeste y blanco en Luján: las razones

En su visita a la ciudad sagrada, el Santo Padre brindo la misa con un atuendo albicelestee

Por Redacción

El paso del papa León XIV por la Basílica de Luján dejó una imagen que rápidamente captó la atención de los presentes y de quienes seguían la transmisión: la casulla celeste y blanca con la que presidió la ceremonia. Si bien la coincidencia cromática con la bandera argentina llevó a pensar en un guiño directo al país, el motivo litúrgico responde estrictamente a la tradición eclesiástica vinculada con las advocaciones marianas.

Dentro de las normas que regulan el culto católico, los ministros ordenados visten paramentos de diferentes tonalidades de acuerdo con el calendario litúrgico y la naturaleza de cada celebración. El verde se emplea durante el tiempo ordinario; el rojo, reservado para los mártires y las festividades del Espíritu Santo; y el violeta, característico de los períodos de preparación y penitencia como el Adviento o la Cuaresma, mientras que el blanco predomina en las grandes solemnidades festivas.

Dentro del abanico cromático autorizado, la liturgia contempla también el uso del celeste -habitualmente acompañado por aplicaciones en blanco-, un tono tradicionalmente destinado a las celebraciones dedicadas a la Virgen María y a las festividades solemnes celebradas en santuarios marianos. Fue bajo ese criterio que el pontífice eligió la vestimenta para el cierre de su agenda de misas en suelo argentino.

No obstante, el trasfondo litúrgico se cruza de manera directa con la historia nacional. La elección de los colores patrios por parte de Manuel Belgrano al crear la primera insignia encuentra su raíz, precisamente, en la devoción hacia el manto de la Virgen de Luján, de quien el prócer era fiel devoto. De este modo, la coincidencia visual que unió al papado con los símbolos nacionales en la basílica obedeció a las normas de la Iglesia, aunque enlazadas de manera directa con el origen de la bandera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?