El pasaporte argentino alcanza el puesto 32 a nivel mundial

El pasaporte argentino alcanzó el puesto 32 en la clasificación mundial de 2026 y se consolida como el segundo de Sudamérica en 2026, según los datos que fueron dados a conocer por Passport Reports, la plataforma internacional que publica informes de pasaportes de 199 países en 34 idiomas.

Las cifras, actualizadas en noviembre, sitúan a la Argentina en el segundo lugar de Sudamérica, detrás de Brasil y por delante de Chile, con una puntuación de movilidad de 145 y acceso sin visa o mediante procedimientos de entrada simplificados al 73,2 % de los destinos evaluados.

Se trata de una actualización importante para las autoridades debido a que la clasificación de 2024 había colocado al pasaporte argentino en el puesto 33, mientras que la del 2025 en el puesto 31.

De acuerdo con el desglose, los titulares del pasaporte argentino pueden acceder a 105 destinos sin visa, mientras que otros 31 ofrecen visa a la llegada o procedimientos de entrada facilitados incluidos en esa categoría. A ellos se suman nueve destinos que requieren una autorización electrónica de viaje (eTA).

En conjunto, estas tres categorías alcanzan una puntuación de movilidad de 145. Los otros 53 destinos de los 198 evaluados requieren una visa previa, incluidas las modalidades electrónicas clasificadas por la plataforma como visa requerida.

La cobertura de 145 destinos representa el 73,2 % del universo evaluado. Este porcentaje distingue entre la entrada completamente exenta de visa y las modalidades de acceso que exigen trámites adicionales, aunque no requieran necesariamente una solicitud de visa convencional antes del viaje.

En la clasificación continental, Brasil ocupa la primera posición de Sudamérica, seguido por Argentina y Chile.

Los ciudadanos argentinos disponen de acceso sin visa a países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México, China y Japón. En otros destinos, la entrada está sujeta a procedimientos adicionales como, por ejemplo, Reino Unido, Nueva Zelanda, Corea del Sur e Israel que figuran clasificados bajo el sistema de autorización electrónica de viaje.

La evaluación internacional incluye también un indicador distinto de la fortaleza del pasaporte. En la clasificación de países más acogedores Argentina ocupa el puesto 74 entre 199 países. Este indicador examina las condiciones de entrada ofrecidas por Argentina a visitantes extranjeros, mientras que la clasificación mundial del pasaporte argentino mide las posibilidades de desplazamiento de sus ciudadanos hacia otros destinos.