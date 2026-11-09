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POSTALES DEL VIAJE PAPAL

El postre que pidió para el desayuno durante su estadía en el país

X (@FrischeB17467)

Por Redacción

El papa León XIV llegó a la Argentina y en el menú del desayuno, entre las preparaciones previstas aparece un pedido especial del pontífice: un cheesecake de frutos rojos. La elaboración estará a cargo de Dos Escudos, una tradicional panadería del barrio porteño de Recoleta, ubicada a pocos metros de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el jefe de la Iglesia católica.

Francisco, propietario del establecimiento, confirmó que proveerán el desayuno del este lunes.

“Estamos orgullosos de trabajar con la Nunciatura y proveer el desayuno del Papa del día 9 cuando llegue”, expresó el comerciante, quien explicó que mantienen una relación habitual con las religiosas que trabajan en la representación diplomática del Vaticano.

El menú incluirá facturas variadas y sándwiches de miga, productos que las religiosas compran habitualmente en el establecimiento. Sin embargo, el propietario reveló que habrá una preparación solicitada especialmente para esta ocasión.

“El Papa pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos”, aseguró Francisco, al confirmar que la torta formará parte de las opciones que recibirá el pontífice durante su primera mañana en Buenos Aires.

La elección se conoció mientras avanzan los preparativos para la visita de León XIV, que permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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