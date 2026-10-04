El smartphone que tiene una batería “eterna” y funciona durante tres días

El Redmi Note 17 Pro Max 5G fue presentado por Xiaomi con una batería de 9.210 mAh en Europa, América Latina y Australia, mientras que determinadas versiones para China, Japón, Singapur y Malasia alcanzan los 10.000 mAh. La batería utiliza tecnología de silicio-carbono con 16% de silicio y conserva al menos el 80% de su capacidad después de 1.600 ciclos de carga, según una certificación de TÜV SÜD.
La autonomía anunciada llega a tres días con uso moderado. Las pruebas independientes registraron entre 37 y 39 horas de reproducción continua de video. La carga rápida es de 100 W: Xiaomi asegura que 20 minutos de carga pueden proporcionar autonomía para un día y que una carga completa requiere poco más de 80 minutos. También incorpora carga inversa de hasta 27 W.
El teléfono tiene una pantalla OLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K, hasta 120 Hz y brillo máximo de 3.500 nits, protegida por Gorilla Glass Victus 2. Xiaomi declara certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, además de resistencia a una inmersión de hasta dos metros durante 72 horas bajo condiciones de laboratorio.
El procesador es un Snapdragon 6 Gen 5, acompañado por configuraciones de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. La versión de entrada de US$499 ofrece 8 GB de RAM y 128 GB. Las primeras pruebas destacan la autonomía, pero señalan un rendimiento más limitado en videojuegos frente a rivales de precio similar.
En fotografía incorpora una cámara principal de 50 MP con OIS y apertura f/1.5, ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 32 MP. No cuenta con teleobjetivo dedicado.
El dispositivo pesa aproximadamente 225-230 gramos, frente a los 233 gramos del iPhone 17 Pro Max, y tiene un grosor cercano a 8,6 milímetros.
Xiaomi incluyó a América Latina en el lanzamiento global, aunque todavía no confirmó fecha ni precio específico para Argentina. El valor de US$499 corresponde al precio internacional de la configuración básica y no necesariamente será el precio final en el país. El modelo tampoco tendrá lanzamiento oficial en EE UU.
El Redmi Note 17 Pro Max apuesta así por una característica concreta: llevar baterías de hasta 10.000 mAh a un teléfono de unos 230 gramos, resignando parte de la potencia y versatilidad fotográfica para priorizar la autonomía.
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