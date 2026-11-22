El clima empezó a meterse en la planificación de las vacaciones de verano. Con el pronóstico de un Súper Niño que podría intensificar las lluvias durante diciembre y enero, muchas familias decidieron modificar sus planes, postergar reservas o buscar destinos alternativos.

Una encuesta nacional de la consultora DatosClaros reveló que el 94% de los argentinos conoce el fenómeno, el 84% lo asocia con una sensación negativa y el 63% manifiesta estar muy o bastante preocupado. En ese contexto, el 54% tomó o piensa tomar alguna medida para adaptar sus planes.

El impacto del fenómeno se refleja especialmente en las decisiones de viaje: el 27% de los encuestados reconoce realizó cambios en sus vacaciones. Entre ellos, el 14% modificó las fechas, el 11% reemplazó un viaje largo por una escapada y el 10% eligió otro destino.

La cautela se advierte especialmente en la Costa Atlántica, donde las consultas anticipadas no siempre se traducen en reservas. Según el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE), las variaciones climáticas atípicas redujeron el período de compra anticipada y favorecen las decisiones de último momento, condicionadas por los pronósticos de corto plazo.

En Mar del Plata, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica describe un mercado todavía indefinido. La entidad observa que muchos turistas esperan hasta los últimos días para contratar alojamiento, cuando cuentan con información meteorológica más precisa. Como ejemplo, durante el fin de semana largo de octubre la ocupación se acercó al 80%, pero buena parte de las reservas se concretó durante las 72 horas previas.

En Mar de las Pampas, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA) registra un nivel de consultas más moderado que el del año pasado. Sin embargo, la entidad atribuye la mayor cautela principalmente a la situación económica y al cuidado de los gastos, antes que a la incertidumbre climática.

En Pinamar y Cariló, el panorama tampoco muestra una recuperación generalizada. Desde establecimientos hoteleros de la zona señalaron que las reservas se encuentran en la mayoría de los casos por debajo de las del año pasado, aunque fechas puntuales como Navidad y Año Nuevo ya muestran mayor movimiento. Entre los factores que explican la demora aparecen la economía, las expectativas climáticas y las temperaturas: cuando empieza a hacer calor, aumentan las contrataciones.

La incertidumbre no implica necesariamente que los argentinos renuncien a viajar, sino que también modifica la elección de los destinos. Según FACVE, entre las opciones nacionales más consultadas figuran Bariloche, Ushuaia, Misiones, Salta, Jujuy, Córdoba y Mendoza, además de la Costa Atlántica.

En el exterior, Brasil concentra buena parte del interés, especialmente Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis. Las proyecciones del sector turístico anticipan un crecimiento del 35% de los viajes argentinos hacia ese país durante el verano, favorecido por la mayor competitividad de sus precios tras la devaluación del real.