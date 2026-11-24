Hace tres décadas, un pequeño dispositivo con forma de huevo consiguió que millones de chicos interrumpieran sus juegos, sus tareas y hasta sus clases para atender las necesidades de una mascota virtual. Había que alimentarla, limpiarla, entretenerla y cuidar su salud. Si nadie respondía a sus llamados, podía enfermarse y hasta morir. Ahora, aquel fenómeno de los años 90 busca una segunda oportunidad y apuesta a la nostalgia para volver a conquistar al público.

El 23 de noviembre de 1996, la empresa japonesa Bandai lanzó el primer Tamagotchi. El juguete, cuyo nombre combina las palabras japonesas para «huevo» y «reloj», se convirtió rápidamente en un éxito internacional. Desde entonces se vendieron más de 100 millones de unidades: aproximadamente la mitad en Japón y un 33% en América. El fenómeno tuvo también su impacto en la Argentina, donde para muchos chicos, conseguir uno era casi un premio.

Su funcionamiento era sencillo. El dispositivo, que cabía en la palma de una mano, tenía apenas tres botones y una pantalla pequeña. Sin embargo, sus pitidos conseguían captar la atención de los usuarios y obligarlos a responder a las necesidades del personaje. Había que darle de comer, jugar con él, limpiar sus desechos y atenderlo cuando enfermaba.

La experiencia generaba un vínculo particular: detrás de una pantalla elemental había un ser que dependía de los cuidados de su dueño y cuya supervivencia estaba en juego. Esa combinación de responsabilidad, entretenimiento y apego emocional fue una de las claves de su popularidad. En los primeros ocho meses desde su lanzamiento se vendieron 10 millones de ejemplares.

Treinta años después, la compañía japonesa no está dispuesta a dejar morir su creación. Su apuesta consiste en recuperar a quienes crecieron con el Tamagotchi y hoy, ya en la treintena, buscan reencontrarse con objetos y experiencias de su infancia. Pero también apunta a los chicos actuales, que pueden sentirse atraídos por una forma de interacción mucho más sencilla que la que ofrecen los dispositivos digitales contemporáneos.

El regreso de la estética vintage y de productos asociados con otras épocas constituye una oportunidad comercial. En ese contexto, el Tamagotchi comparte escenario con otra tendencia: la recuperación de los llamados dumbphones, celulares básicos que prescinden de internet y aplicaciones y se limitan a realizar llamadas y enviar mensajes. Presentados como una alternativa para reducir la dependencia tecnológica, estos dispositivos también ganaron espacio en distintos mercados. En Estados Unidos, por ejemplo, se vendieron casi tres millones en 2023.

La celebración del aniversario incluye nuevas estrategias para mantener vigente la marca. Bandai se asoció con Roblox para desarrollar un juego multijugador gratuito y organizó distintas acciones conmemorativas: una proyección en las pantallas de Times Square, en Nueva York, una exhibición sobre la evolución del producto en Tokio y colaboraciones con otras marcas.

El desafío es transformar un recuerdo de infancia en un producto atractivo para el presente. En tiempos de hiperconexión y soledad, aquella mascota que reclamaba atención mediante un simple pitido todavía puede ofrecer algo que muchos usuarios reconocen: una compañía virtual, una rutina de cuidados y una forma de entretenimiento que no necesitaba demasiadas cosas para generar apego.