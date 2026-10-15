El truco casero japonés para secar la ropa tras varios días de lluvia

Cuando las precipitaciones se prolongan durante varios días, como está ocurriendo actualmente en La Plata, la Provincia y en gran parte del país a causa del fenómeno del Súper Niño, colgar la indumentaria en balcones o terrazas deja de ser una alternativa viable. Ante la imposibilidad de secar al aire libre o la falta de un secarropas, las prendas colgadas adentro de las viviendas demoran horas en secarse y suelen quedar impregnadas de un penetrante olor a humedad. Para solucionar este inconveniente habitual, en Japón se popularizó una técnica casera infalible que optimiza la corriente de aire en espacios cerrados sin gastar dinero extra en electrodomésticos de alto consumo.

La propuesta fue desarrollada por el especialista japonés en técnicas de secado Izumi Onuki, quien diseñó este procedimiento basándose en un principio físico fundamental: la circulación de aire frío para remover el vapor de agua que desprenden los tejidos mojados. A diferencia de los métodos habituales que buscan generar calor directo, este sistema se enfoca en mantener un flujo constante en la habitación para renovar el aire alrededor de las telas.

El paso a paso de la técnica del tendido en arcoíris

El eje central de esta estrategia radica en la organización de las telas sobre el tender o la soga, conocida formalmente como la "técnica del tendido en arcoíris". El armado consiste en posicionar las prendas en forma de "U" invertida: los artículos más largos e hidrófilos, como pantalones, jeans, toallas, vestidos y camperas, se colocan en las varillas externas del tendedero. Por su parte, las indumentarias más pequeñas y livianas, tales como remeras, shorts, tops o ropa interior, deben ir colgadas en la sección central.

Esta particular disposición geométrica garantiza que el flujo de aire se distribuya de manera uniforme y que ninguna prenda tape a otra. Si en lugar de un tender se eligen perchas para colgar la ropa, es imprescindible asignar una percha individual a cada prenda para asegurar la distancia necesaria entre las capas de tela. Además, se recomienda clasificar la indumentaria por tipo de tela y grosor, destinando las zonas de mayor exposición a las telas pesadas que acumulan mayor líquido.

El rol del ventilador y la ventilación cruzada en el hogar

Una vez dispuesta la indumentaria en el tendedero, el siguiente paso indispensable es ubicar un ventilador doméstico a una distancia cercana pero prudencial, de modo que no toque las telas ni las desplace violentamente. Al encender el aparato para que eche aire de abajo hacia arriba o de forma frontal sostenida, se remueve constantemente la humedad ambiental que rodea la indumentaria mojada. De no contar con un ventilador, la recomendación de los expertos apunta a posicionar la ropa en un ambiente con acceso a ventanas para aprovechar la ventilación natural.

Para potenciar el secado y acelerar la evacuación del vapor, es ideal ubicar el tender en ambientes bien ventilados, abriendo ventanas o puertas enfrentadas para generar ventilación cruzada en la vivienda. Durante las épocas de bajas temperaturas donde la calefacción se encuentra encendida, resulta posible aproximar el tendedero a las fuentes de calor para agilizar el proceso, siempre cuidando que no exista contacto directo ni cambios bruscos de temperatura para prevenir accidentes por incendio y evitar el deterioro de los tejidos.

Un método sustentable ideal para espacios reducidos

Además de resolver el problema del secado en días lluviosos o húmedos, esta metodología japonesa ofrece importantes beneficios económicos y ecológicos. Al consumir sensiblemente menos electricidad que un secarropas tradicional, disminuye el impacto en la factura de luz y reduce la huella de carbono del hogar. De igual modo, la ausencia de temperaturas extremas y centrifugados agresivos preserva la estructura de las fibras textiles, extendiendo la vida útil de la ropa.

Por su simplicidad y practicidad, el secado arcoíris se adapta perfectamente a lavaderos techados, departamentos pequeños o ambientes sin balcón, permitiendo lograr ropa limpia, seca y fresca sin importar las inclemencias del tiempo.