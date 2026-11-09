El viaje que nunca hizo Francisco y el anhelo de una reconciliación

León XIV llegó a la Argentina y puso fin a una espera de 39 años sin visitas papales. Su presencia abrió un tiempo de encuentro para los católicos y volvió inevitable el recuerdo de Francisco, el primer pontífice argentino, que murió sin regresar a su tierra durante sus doce años de papado. Entre la emoción por recibir a su sucesor y la tristeza por aquel regreso imposible, los fieles depositan en esta visita una esperanza de consuelo y reconciliación.

En la entrada de la Catedral de Buenos Aires, ambas figuras conviven. Un televisor sin sonido repite imágenes de Francisco besando los pies de los fieles. A su lado, un cartel con el retrato de León XIV anuncia la celebración de este lunes en Palermo. La escena condensa el vínculo entre una ausencia que todavía pesa y una presencia que renueva las expectativas.

Para quienes aguardaron durante años la posibilidad de reencontrarse con Jorge Bergoglio, la llegada de su sucesor representa una forma de alivio. Así lo expresó Sol Burgos, de 23 años, frente a la Catedral donde el papa argentino desarrolló buena parte de su tarea pastoral.

“Le dolió mucho a Argentina perder a su Papa, así que capaz que viene a conectar con nosotros”, dijo. “El cambio al nuevo Papa fue medio difícil por la cercanía que teníamos con Francisco”, reconoció.

En la trayectoria latinoamericana de León XIV encontró, sin embargo, un motivo de proximidad. El pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, fue misionero y obispo en Perú. Esa experiencia alimenta entre los fieles la confianza en su conocimiento de los problemas y las sensibilidades de la región.

UNA AUSENCIA QUE TODAVÍA PESA

En la Plaza de Mayo, Martín Gerónimo, vendedor ambulante de 60 años, ofrece imanes y prendedores con imágenes de tango, banderas argentinas y retratos de Francisco. Su recuerdo remite a los tiempos en que Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y transitaba por ese mismo lugar.

“Cuando él era monseñor trabajaba acá”, contó mientras señalaba la Catedral. “Pasaba por acá, saludaba. ¡No me daba cuenta de que iba a llegar a Papa!”, agregó entre risas.

La familiaridad de aquellas escenas contrasta con la distancia que impuso su partida al Vaticano. Francisco recorrió distintos países de la región, pero nunca volvió al suyo. Su ausencia decepcionó a muchos compatriotas y alimentó interpretaciones sobre las dificultades de regresar a una sociedad polarizada.

“No pudo o no quiso venir”, comentó Rubén Lozano, un visitante santafesino de 73 años. “Yo creo que no vino para evitar ciertos antagonismos”.

LA APUESTA POR CICATRIZAR HERIDAS

Desde la Iglesia buscaron que esa memoria acompañara la visita sin convertirla en una comparación permanente. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lo resumió: “Viene el sucesor de Pedro, no viene el sucesor de Francisco”.

Con León XIV en el país, la expectativa está puesta en que su presencia contribuya a superar enfrentamientos que exceden las diferencias partidarias y alcanzan los vínculos cotidianos.

“La herida que existe entre los argentinos puede cicatrizar, con la dulzura de la ternura, del buen trato, de la cordialidad y del perdón”, expresó García Cuerva.

El Papa encontró, además, una Argentina golpeada por las dificultades económicas. El crecimiento de sectores como la energía contrasta con la debilidad de la industria y el consumo, mientras la pobreza afecta a un tercio de la población.

La Iglesia ha cuestionado el costo social de la política de ajuste fiscal y apertura económica, especialmente entre los más vulnerables. Detrás de esas críticas existe una diferencia de fondo con Milei: Francisco defendió la justicia social y la necesidad de poner la economía al servicio de las personas, una orientación que mantiene León XIV y que el Presidente rechaza.