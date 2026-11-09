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POSTALES DEL VIAJE PAPAL

El vino de 125 años que estará en la misa

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Por Redacción

El vino elegido para la celebración del martes 10 en Córdoba es el Don Bosco Licoroso Especial, elaborado desde 1901 en la Obra de Don Bosco, ubicada en Rodeo del Medio, departamento mendocino de Maipú. Su historia se remonta a la llegada de los salesianos en 1898, cuando recibieron tierras donadas por Lucila Bombal para desarrollar una escuela agrícola, formación enológica y un santuario.

La primera elaboración documentada data del 17 de abril de 1901 y estuvo a cargo del sacerdote Pablo Robotti.

El vino se produce mediante una combinación de Torrontés Riojano, Moscatel de Alejandría y Malvasía, con una graduación alcohólica de entre 16,5% y 17%. Su composición fue concebida para su utilización en celebraciones religiosas.

La bodega también funciona como establecimiento educativo. Sus estudiantes participan en la cosecha, elaboración, etiquetado y comercialización, mientras que los ingresos contribuyen al sostenimiento de obras salesianas.

Unos 120 integrantes de la comunidad viajarán desde Mendoza para asistir a la misa del Papa.

“Que hayan elegido nuestro vino para tamaño evento es una bendición”, expresó María Laura Peregrinelli, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la institución.

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