Elecciones en La Bancaria: Igartúa presentó su plataforma de propuestas para La Plata

De cara a las elecciones de la Asociación Bancaria previstas para el 25 de noviembre, la Lista 13 Verde, encabezada por Martín Igartúa, presentó una plataforma con 13 propuestas para la seccional La Plata. Las iniciativas están orientadas a la representación gremial, la capacitación de los trabajadores y la ampliación de los servicios para los afiliados.

La agrupación competirá con la lista oficialista Celeste y Blanca y organizó su propuesta en cinco ejes: Defendemos, Preparamos, Cuidamos, Comunicamos y Rendimos cuentas. La plataforma fue difundida a través del sitio web de la lista https://lista13comovos.website/

Entre las medidas vinculadas con la representación sindical, la Lista 13 Verde plantea la implementación de clínicas sindicales y una mesa permanente de delegados. También propone realizar recorridas por las sucursales y establecer mecanismos digitales para el seguimiento de reclamos.

En materia de capacitación, la plataforma incluye cursos mensuales, con especial atención a las nuevas tecnologías y los cambios en el sistema financiero. Además, propone crear una Escuela Bancaria y un Observatorio del Trabajo Bancario, con el objetivo de analizar la evolución del empleo en el sector.

El eje de servicios contempla iniciativas relacionadas con la salud mental y el tecnoestrés, un programa de acompañamiento a jubilados bancarios, educación financiera gratuita y acciones vinculadas con la cobertura de OSBA. También se incluyen actividades deportivas, culturales y turísticas.

La agrupación plantea, además, desarrollar un canal de streaming, avanzar con un proyecto de edificio inteligente para la seccional y publicar informes periódicos de gestión. En ese apartado, propone establecer mecanismos de rendición de cuentas para los afiliados.

El cronograma de implementación

La plataforma establece un esquema de trabajo dividido en etapas. Durante los primeros 100 días, la lista propone poner en marcha clínicas sindicales, reuniones de delegados, recorridas por sucursales, un sistema digital de reclamos y actividades de capacitación y educación financiera.

Entre los cuatro y seis meses, el plan contempla avanzar con la Escuela Bancaria, el canal de streaming, el programa de jubilación y el Observatorio del Trabajo Bancario. En esa etapa también se prevé presentar un primer informe público de gestión.

Para el período comprendido entre los siete y doce meses, la agrupación propone avanzar con el proyecto de edificio, organizar las Olimpiadas Bancarias, ampliar los servicios profesionales y presentar un balance anual de gestión.