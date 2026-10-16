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Elon Musk presentó el auto "volador"

De la mano de Tesla, el vehículo equipado con propulsores fue mostrado en acción durante la transmisión en vivo de un evento de SpaceX

Por Redacción

Elon Musk, director general de Tesla, presentó lo que describió como un auto "volador", equipado con propulsores, durante la transmisión en vivo de un evento de SpaceX, su empresa aeroespacial. Hasta ahora, los desafíos técnicos y regulatorios han impedido el despegue del sector de automóviles "voladores".

Musk reveló su nuevo modelo de vehículo deportivo, el Roadster, durante un evento de lanzamiento en Texas. Durante la demostración, que fue transmitida desde la cuenta de X de Tesla, el Roadster autoconducido partió disparado desde una rampa empinada y aterrizó sobre sus ruedas.

"Los vehículos voladores son reales", dijo Musk durante el evento. Añadió que el "éxito no está garantizado" en este modelo, pero "probablemente funcione", indicó.

Cómo es el "auto volador" de Tesla

El dueño de Tesla dijo que el automóvil está equipado con "depósitos de aire de muy alta presión" para impulsarse en el aire. El multimillonario describió este desarrollo técnico como "lo que pasa cuando se colabora con la mejor compañía de vehículos del mundo y la mejor compañía aeroespacial del mundo", refiriéndose a sus empresas Tesla y SpaceX.

La producción del auto volador comenzará en 2028, aclaró. El pionero estadounidense de la aviación Glenn Curtiss comenzó el desarrollo del primer prototipo de automóvil volador en 1917. Sin embargo los diseños exitosos empezaron a ser considerados seriamente en los últimos años gracias al desarrollo de motores eléctricos y baterías de alto rendimiento.

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