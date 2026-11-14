Otra emotiva muestra de fe en las calles por la festividad de la Rosa Mística

La comunidad católica platense celebró este viernes la tradicional Fiesta de las Rosas en el Santuario arquidiocesano de la Virgen, ubicado en la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, un templo que con los años se consolidó como uno de los centros de peregrinación y de profunda devoción mariana más convocantes de la región.

Las actividades litúrgicas se desarrollan desde las 7.30 hasta las 20, con misas programadas a lo largo de todo el día para recibir a los fieles.

El eje central de la convocatoria religiosa incluyó la tradicional procesión por las calles de la zona -con un recorrido diagramado por 54 hasta 22, continuando por 22 hasta 55, siguiendo por 55 hasta 24 y luego por 24 hasta 54 para regresar al templo- y la coronación de la imagen, culminando con la esperada bendición de las rosas llevadas por los devotos.

Devoción mundial

Esta festividad evoca la advocación de María Rosa Mística, cuya devoción mundial se sustenta en los mensajes marianos vinculados a la oración, la penitencia y la reparación, representados en las tres rosas -blanca, roja y dorada- que la Virgen lleva sobre su pecho.

En el ámbito local, la comunidad platense mantiene vivo este fervor popular a través de muestras de agradecimiento, peticiones de salud y gestos solidarios, combinando la tradicional entrega floral con la colecta de alimentos no perecederos destinados a colaborar con la labor social de Cáritas.