Polémica en la Fiesta del Chorizo Pomarola: usaron baldes de glifosato como recipientes

La primera Fiesta del Chorizo a la Pomarola de La Colina, partido de General La Madrid, terminó envuelta en una fuerte polémica. En el festejo, realizado el 26 de septiembre por el 115° aniversario de la localidad, se utilizaron baldes que habían contenido glifosato para trasladar los alimentos ofrecidos a los visitantes.

La situación quedó expuesta a partir de videos y fotografías tomadas por vecinos y luego difundidas en redes sociales. En las imágenes se observan recipientes azules de agroquímicos en la zona destinada a la preparación de la comida y a los cocineros depositando los chorizos en un disco.

La utilización de envases que contuvieron productos fitosanitarios para fines alimentarios está prohibida, ya que plástico puede retener trazas tóxicas incluso después de ser lavado. De ahí que la aparición de los recipientes generó así preocupación entre quienes participaron de la celebración por sus efectos cancerígenos a largo plazo.

Ante la repercusión del caso, el Municipio de General La Madrid difundió un comunicado en el que reconoció lo ocurrido y señaló que los recipientes habían pertenecido a un producto fitosanitario que había sido “comercializado hace por lo menos 20 años”.

“Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos”, reconoció el Municipio en el escrito, donde también asumió responsabilidad por lo sucedido y aseguró que se encontraba realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer ante la comunidad.

“Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento”, señala el comunicado. Desde el Municipio lamentaron lo ocurrido y se comprometieron a reforzar los controles vinculados con la manipulación de alimentos en futuros eventos para evitar que una situación similar vuelva a suceder.

