Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En General La Madrid

Polémica en la Fiesta del Chorizo Pomarola: usaron baldes de glifosato como recipientes

La primera edición del festejo quedó envuelta en una polémica luego de que se difundieran imágenes de los envases de agroquímicos utilizados para trasladar alimentos.

La situación quedó expuesta a partir de videos y fotografías tomadas por vecinos y luego difundidas en redes sociales.

Por Redacción

La primera Fiesta del Chorizo a la Pomarola de La Colina, partido de General La Madrid, terminó envuelta en una fuerte polémica. En el festejo, realizado el 26 de septiembre por el 115° aniversario de la localidad, se utilizaron baldes que habían contenido glifosato para trasladar los alimentos ofrecidos a los visitantes.

La situación quedó expuesta a partir de videos y fotografías tomadas por vecinos y luego difundidas en redes sociales. En las imágenes se observan recipientes azules de agroquímicos en la zona destinada a la preparación de la comida y a los cocineros depositando los chorizos en un disco.

La utilización de envases que contuvieron productos fitosanitarios para fines alimentarios está prohibida, ya que plástico puede retener trazas tóxicas incluso después de ser lavado. De ahí que la aparición de los recipientes generó así preocupación entre quienes participaron de la celebración por sus efectos cancerígenos a largo plazo.

Ante la repercusión del caso, el Municipio de General La Madrid difundió un comunicado en el que reconoció lo ocurrido y señaló que los recipientes habían pertenecido a un producto fitosanitario que había sido “comercializado hace por lo menos 20 años”. 

“Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos”, reconoció el Municipio en el escrito, donde también asumió responsabilidad por lo sucedido y aseguró que se encontraba realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer ante la comunidad.

“Como gestión de gobierno, asumimos la responsabilidad absoluta que nos compete en la supervisión y control de la organización de este acontecimiento”, señala el comunicado. Desde el Municipio lamentaron lo ocurrido y se comprometieron a reforzar los controles vinculados con la manipulación de alimentos en futuros eventos para evitar que una situación similar vuelva a suceder.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?