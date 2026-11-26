Una alternativa poco habitual llegó a las carnicerías de Misiones y rápidamente se convirtió en tema de discusión en las redes sociales. Se trata de carne de paloma importada desde Brasil, cuya comercialización en la localidad de Leandro Alem despertó curiosidad, cuestionamientos y también algunas confusiones sobre el origen de las aves.

Como salieron a explicar comerciantes que la ofrecen, no se trata de ejemplares capturados en plazas o calles, como sugerían algunas publicaciones, sino de palomas de raza king, criadas específicamente para el consumo humano en establecimientos brasileños, que tienen mayor tamaño que las habituales en las ciudades y cuya alimentación está controlada.

La iniciativa surgió de una preocupación por las dificultades económicas que atraviesan algunos de sus clientes para comprar carne vacuna, pollo y otras fuentes de proteínas. “Nosotros quisimos hacer una buena obra”, contó Martín Alcaraz, un carnicero que asegura haberla incorporado a su oferta como una manera de “suplementar el alimento de la gente”.

En cuanto a sus características, describió una carne sin grasa, más seca y firme que otras variedades, que requiere una cocción prolongada para conseguir una textura más tierna. Aunque las aves pueden llegar a pesar 700 gramos, el rendimiento es limitado: la mayor cantidad de carne se concentra en las patas, las alas y los cuartos.

Entre las alternativas para prepararla el comerciante mencionó hervidos, guisos y platos acompañados con verduras. Y enfatizó que su intención no es presentar el consumo de paloma como una tendencia gastronómica ni romantizarlo, sino ofrecer una opción económica.

La mercadería llega desde Brasil congelada y envasada al vacío. Alcaraz aseguró que cuenta con los certificados sanitarios correspondientes para comercializarla y detalló que en su negocio ofrecían dos paquetes por $5.000, con un valor estimado de $1.500 por kilo.

Como referencia, los valores informados en octubre de 2026 por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) ubicaban el kilo de pollo en $4.734,20.

La difusión del producto tuvo un efecto inmediato en el comercio. Según contó el carnicero, recibió llamados de conocidos y hasta visitas de autoridades de control. También hubo clientes que se acercaron simplemente para probar algo diferente.

La incorporación de pichones se suma a una mayor presencia de productos cárnicos provenientes de Brasil en los comercios de la zona fronteriza. La diferencia de precios aparece como uno de los principales factores que impulsan su llegada al mercado misionero.