En Noruega ofrecen casa y comida a cambio de jornadas reducidas de trabajo rural



La posibilidad de instalarse temporalmente en el país nórdico sin afrontar los costos habitacionales habituales surgió a través de una propuesta publicada en plataformas de intercambio de trabajo. Un productor de la localidad de Hillestad, situada a cincuenta minutos de la capital de Noruega, abrió una convocatoria para recibir voluntarios dispuestos a colaborar en las labores cotidianas de su explotación agropecuaria.

El esquema de participación demanda entre cuatro y cinco horas diarias de labor y comprende actividades vinculadas con la jardinería, el mantenimiento de instalaciones rurales y tareas forestales.

El propietario del lugar, quien se instaló de forma permanente en el predio familiar tras dejar su actividad en el sector gastronómico, coordina trabajos de raleo en el bosque, preparación de leña, cultivo de verduras para consumo interno y la restauración de una antigua cabaña emplazada en la zona arbolada.

La propiedad también incluye extensiones destinadas a cultivos comerciales de cereales, aunque en esas tareas específicas no interviene personal voluntario.

A cambio del tiempo invertido, la oferta contempla el hospedaje en dos habitaciones dobles ubicadas en el piso superior de la casa principal, las cuales comparten un baño, además de la cobertura de todas las comidas diarias.

El perfil del anfitrión, que acumula más de treinta evaluaciones positivas en el sitio Workaway, incluye momentos de integración cultural compartiendo cenas familiares y espacios de recreación vinculados a su anterior oficio como chef y barman.

No obstante las facilidades del intercambio, la iniciativa plantea interrogantes legales para los viajeros extranjeros. Si bien los ciudadanos argentinos pueden ingresar al territorio noruego en calidad de turistas por un plazo máximo de noventa días sin necesidad de visado, esa condición migratoria no habilita el desempeño de actividades laborales, aun cuando se trate de un régimen de colaboración no remunerada.

Las vías formales para residir y trabajar de manera temporal en el país escandinavo incluyen los cupos del programa Working Holiday, destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque las autoridades migratorias locales confirmaron que las vacantes asignadas para la Argentina se encuentran agotadas y recién volverán a habilitarse a comienzos del próximo año.

Ante este escenario, las normativas migratorias exigen verificar con precisión si el esquema propuesto por la granja requiere tramitar un visado específico para pasantías agrícolas antes de coordinar cualquier viaje.

