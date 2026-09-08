Enterraron en Suiza unos dos mil calzoncillos

Puede que nunca antes tantos calzoncillos hayan tenido una misión así: durante dos meses, más de 2.000 prendas de algodón permanecieron enterradas en distintos puntos de Suiza como parte de un experimento científico de la Universidad de Zúrich y el centro federal de investigación agrícola Agroscope.

La iniciativa, bautizada “Prueba con calzoncillos”, convocó a 1.000 voluntarios, que enterraron un par de prendas cada uno junto con 12.000 bolsitas de té en aproximadamente 1.000 lugares. Pasado el tiempo establecido, los participantes desenterraron la ropa interior, la fotografiaron y la enviaron a un laboratorio junto con muestras de suelo.

Y allí apareció la verdadera utilidad de semejante método: el estado en que quedaron los calzoncillos permitió saber cuánto trabajo habían hecho los organismos que viven bajo tierra. Cuanto más deteriorada estaba la tela, mayor había sido la actividad biológica del suelo.

Los resultados mostraron diferencias llamativas según el lugar. Los calzoncillos desaparecieron más rápidamente en los jardines privados, donde los investigadores encontraron los mayores niveles de materia orgánica y condiciones favorables para lombrices, hongos, bacterias y otros organismos. En los céspedes, en cambio, la actividad fue menor. Los campos agrícolas y los prados quedaron en una posición intermedia.

La explicación es sencilla: un suelo con mucha actividad biológica descompone más rápido el algodón. Por eso, la velocidad con que los calzoncillos se deterioraron puede servir como indicador de fertilidad y disponibilidad de nutrientes.

“Nuestros resultados demuestran que la forma en que se gestiona el suelo puede afectar significativamente tanto a la vida microbiana como a la calidad del suelo”, afirmó Marcel van der Heijden, profesor de agroecología de la Universidad de Zúrich y codirector del estudio.

Así, lo que podría parecer una broma terminó convertido en una herramienta de divulgación científica. Los investigadores incluso proponen utilizar un “índice de ropa interior” para representar de manera sencilla los procesos que ocurren en el suelo y llamar la atención sobre la importancia de conservarlo saludable.



