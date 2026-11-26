El calentamiento global acaba de dar otra señal alarmante: por primera vez desde que se tienen registros, la Tierra experimentó seis jornadas consecutivas con temperaturas medias superiores en más de dos grados a los niveles preindustriales. El fenómeno se registró entre el 18 y el 23 de noviembre, en una época del año en la que las temperaturas del hemisferio norte suelen descender y las del sur todavía no alcanzan sus máximos estivales.

El dato más impactante se registró el lunes 23, cuando la anomalía térmica diaria llegó a 2,24 grados por encima del promedio preindustrial (1850-1900), estableciendo un nuevo récord mundial. La cifra surge de los registros preliminares del Servicio de Cambio Climático de Copérnico, dependiente del programa espacial europeo.

Para dimensionar la magnitud del fenómeno, basta recordar que en noviembre de 2023 se había superado por primera vez la barrera de los dos grados durante dos jornadas consecutivas, mientras que en febrero de 2024 ocurrió durante cuatro días.

Según los investigadores, la combinación de la acumulación de gases de efecto invernadero y el intenso calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial asociado al fenómeno El Niño está impulsando temperaturas excepcionalmente elevadas en distintas regiones del planeta.

A diferencia del calentamiento global provocado por la actividad humana, El Niño es un fenómeno natural y cíclico que modifica la circulación atmosférica y la distribución de las precipitaciones. Sin embargo, sus efectos se producen sobre un planeta cada vez más caliente, lo que potencia sus consecuencias.

El episodio pone en evidencia que la Tierra se acerca cada vez más a los límites establecidos por el Acuerdo de París. Firmado en 2015, este compromiso internacional fijó como objetivo mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados respecto de los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados.

Aunque superar esos valores durante algunas jornadas no implica que se hayan transgredido definitivamente los objetivos del acuerdo, que contemplan tendencias de largo plazo, la creciente frecuencia de estos episodios constituye una advertencia sobre la velocidad con la que está cambiando el clima.

UN PANORAMA PREOCUPANTE

Un dato nada menor es que, dado que el calor liberado por El Niño en el Pacífico demora en trasladarse plenamente a la atmósfera, 2026 podría convertirse en el año más cálido registrado, superando a 2024. Según las proyecciones de Copérnico, existe un 42 por ciento de probabilidades de que eso ocurra.

La preocupación se extiende a 2027, que podría experimentar los efectos más pronunciados del fenómeno y establecer nuevas marcas históricas.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los últimos doce años se perfilan como los más cálidos de los que se tenga registro. A su vez, la temperatura de los océanos y el nivel medio del mar se encuentran en valores excepcionalmente elevados.

Como señala el especialista argentino en crisis climática y medio ambiente Andrés Actis, “la recurrencia de marcas térmicas inéditas evidencia una transición ecológica aún insuficiente frente al peso estructural de los combustibles fósiles”.

Los océanos desempeñan un papel fundamental en este proceso, ya que absorben gran parte del exceso de calor generado por el efecto invernadero. Su calentamiento favorece la expansión térmica del agua, contribuye a la elevación del nivel del mar y puede proporcionar más energía a determinados fenómenos meteorológicos extremos.

LAS CONSECUENCIAS

No lograr limitar el calentamiento global provocaría consecuencias cada vez más graves y, en algunos casos, irreversibles. Se prevén olas de calor más frecuentes e intensas, sequías, inundaciones, incendios forestales y tormentas más destructivas, además del aumento del nivel del mar y la amenaza sobre las poblaciones costeras.

En la Argentina, la influencia de El Niño suele traducirse en precipitaciones superiores a las habituales en sectores del centro y noreste del país, con posibles consecuencias sobre la producción agropecuaria, la infraestructura y las ciudades expuestas a inundaciones.

En los grandes centros urbanos, en tanto, las temperaturas elevadas pueden incrementar la demanda de energía eléctrica, agravar los problemas de abastecimiento y acentuar los riesgos sanitarios, especialmente entre los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.

También se profundizarían la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas, la escasez de agua y las dificultades para producir alimentos. A esto se sumarían desplazamientos de población y pérdidas económicas, con un impacto especialmente severo sobre las comunidades más vulnerables.

La sucesión de récords térmicos plantea así un doble desafío: reducir las emisiones que alimentan el calentamiento global y acelerar las medidas de adaptación frente a consecuencias que, lejos de constituir una amenaza distante, ya forman parte de la realidad cotidiana de millones de personas.