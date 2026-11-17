Serían más de tres millones los vehículos que circulan hoy sin seguro, una situación que enciende las alarmas de las compañías aseguradoras y plantea un problema adicional para la seguridad vial. El dato surge de estimaciones de la industria, según la cual alrededor del 20% de los automóviles no cuenta con una póliza de Responsabilidad Civil vigente, la cobertura mínima obligatoria para responder ante terceros en caso de un accidente.

La consecuencia es que quienes mantienen sus seguros al día terminan soportando indirectamente parte del costo de los siniestros protagonizados por conductores que no tienen cobertura.

Las cifras disponibles muestran diferencias según la metodología utilizada. Un relevamiento de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) contabiliza 15,7 millones de vehículos activos, con una antigüedad promedio de 14,8 años. Por su parte, datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) indican que, a junio de 2026, había unos 15,8 millones de unidades en circulación, sin contar motos.

De ese total, 12,64 millones tenían seguro vigente, por lo que aproximadamente 3,16 millones estaban desprotegidos. Sin embargo, las estimaciones de las entidades aseguradoras elevan ese número hasta casi cuatro millones de vehículos: unas 3.925.000 unidades que transitan sin siquiera la cobertura básica exigida por la legislación.

El deterioro del poder adquisitivo aparece como uno de los principales factores detrás de esta situación. Desde la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA) señalan que la proporción de vehículos sin seguro habitualmente no baja del 20%, pero puede aumentar considerablemente durante las crisis económicas, cuando las familias recortan gastos y dejan de pagar las pólizas.

Un empresario del sector concesionario advirtió que el porcentaje podría estar acercándose al doble de su nivel habitual. “La estimación es que hoy debe rondar el doble del porcentaje habitual, porque cuando hay crisis llega hasta duplicarse la gente que deja de pagar el seguro, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde los controles son mucho más laxos”, sostuvo.

El problema adquiere mayor dimensión al considerar el volumen económico de la actividad aseguradora. Según la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la producción de primas representa el 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI).

Durante el último ejercicio anual, cerrado a mediados de 2026, las compañías desembolsaron unos 9.500 millones de dólares para afrontar más de cuatro millones de siniestros correspondientes a distintas ramas patrimoniales y de personas, sin incluir los seguros de riesgos del trabajo. El rubro automotor concentró más de dos tercios de esos pagos.

A este escenario se suma el progresivo envejecimiento del parque automotor. Con una antigüedad promedio que oscila entre los 13 y los 15 años, según las distintas mediciones, mantener las unidades en condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento representa un gasto cada vez mayor para sus propietarios.

Mientras que en otros países una antigüedad semejante suele ser motivo suficiente para retirar los vehículos de circulación y destinarlos al desguace, en Argentina la permanencia de unidades cada vez más antiguas, combinada con las dificultades económicas para mantenerlas y asegurarlas, configura un problema que afecta tanto a los conductores como al conjunto del sistema vial.