Estudiar usando ChatGPT genera una falsa sensación de conocimiento

Al comparar a estudiantes que utilizaron un chatbot con otros que leyeron textos sobre los mismos temas, un estudio evidenció que quienes recurrieron a la inteligencia artificial mostraron mayor confianza en sus conocimientos, pero obtuvieron resultados inferiores durante su evaluación.

La inteligencia artificial puede ofrecer explicaciones claras, ordenadas y convincentes, pero eso no garantiza que quien las recibe haya comprendido realmente el contenido, advierte el estudio, realizado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.

La investigación encontró que quienes conversaron con el chatbot tuvieron una mayor distancia entre la seguridad con la que respondieron y la calidad de sus resultados. En una evaluación realizada por dos especialistas, sus respuestas obtuvieron un promedio de 2,47 puntos sobre una escala de 4, frente a los 2,75 puntos alcanzados por quienes estudiaron mediante textos.

La diferencia también se reflejó en la extensión y la elaboración de las respuestas. Los estudiantes que utilizaron ChatGPT escribieron un promedio de 43,8 palabras, con un lenguaje menos variado. En cambio, quienes leyeron los textos alcanzaron las 59,6 palabras y se acercaron más a la redacción original.

Los dos grupos recibieron exactamente la misma información. Por eso, los resultados apuntan a que la diferencia no estuvo en los contenidos, sino en la manera de acceder a ellos.

El fenómeno se relaciona con la llamada “ilusión de profundidad explicativa”: la tendencia a creer que se comprende un tema mejor de lo que realmente se lo conoce. Una explicación fluida puede transmitir una sensación de dominio que después no se corresponde con la capacidad de desarrollar una respuesta propia.

El estudio no concluye que utilizar ChatGPT sea perjudicial para aprender. Sí advierte que la confianza que despierta una conversación con la herramienta puede superar los conocimientos efectivamente adquiridos.

La pregunta que queda planteada es cómo comprobar lo aprendido cuando la información está disponible de manera inmediata y una explicación convincente no necesariamente equivale a comprender.