Integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata protagonizaron días atrás un emotivo homenaje en el Cementerio de Darwin, donde dejaron una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi como ofrenda a los soldados que murieron durante la guerra de 1982.

La prenda es una réplica de la camiseta que utilizó el capitán argentino durante el partido frente a Inglaterra y fue enviada especialmente por la Selección. Los excombatientes la trasladaron hasta el cementerio ubicado en las islas para depositarla junto a las tumbas de sus compañeros.

Desde el CECIM agradecieron especialmente a quienes hicieron posible el gesto, entre ellos Luis Martín y los trabajadores del área de utilería de la Selección, responsables de preparar y enviar la camiseta.

"La ofrendamos a nuestros compañeros caídos en el cementerio de Darwin", expresaron desde la organización al compartir imágenes del homenaje en sus redes sociales.

El reconocimiento reunió dos símbolos profundamente arraigados en la identidad argentina: la memoria de quienes murieron en Malvinas y la camiseta de la Selección, firmada por Messi, capitán del equipo campeón del mundo.