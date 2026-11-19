El próximo lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, que este año se trasladó para conformar un fin de semana largo de tres días. El calendario también contempla otras jornadas de descanso durante diciembre: cuáles son las fechas y qué se conmemora en cada una.

El calendario de feriados nacionales de noviembre tendrá una nueva jornada de descanso el lunes 23. La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo en todo el país, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive.

El feriado corresponde al Día de la Soberanía Nacional, una conmemoración que recuerda uno de los episodios históricos más importantes de la defensa del territorio argentino: la Batalla de la Vuelta de Obligado.

Aunque esta fecha se conmemora tradicionalmente cada 20 de noviembre, en 2026 el descanso fue trasladado al lunes siguiente. La modificación responde a lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y dispone que aquellos que coinciden con jueves o viernes se pasen al lunes posterior.

Como este año el 20 de noviembre cae viernes, el feriado se trasladará al lunes 23. La medida alcanza a todas las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Día de la Soberanía Nacional: qué ocurrió en la Batalla de la Vuelta de Obligado

La conmemoración del 20 de noviembre tiene su origen en la batalla que tuvo lugar en 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina se enfrentaron a una flota anglo-francesa que pretendía navegar libremente por los ríos interiores del país.

El enfrentamiento ocurrió sobre el río Paraná, cerca de la localidad bonaerense de San Pedro. En aquel momento, Francia e Inglaterra desconocían la autoridad de Juan Manuel de Rosas sobre las relaciones exteriores de la Confederación Argentina y buscaban asegurar la libre navegación para favorecer sus intereses comerciales.

Frente al avance de las embarcaciones extranjeras, las fuerzas argentinas prepararon una estrategia defensiva para impedir que la flota pudiera continuar su recorrido.

Uno de los principales recursos utilizados fue la instalación de tres cadenas que cruzaban el río de una costa a la otra. Para sostenerlas se emplearon 24 embarcaciones, algunas de las cuales estaban cargadas con explosivos.

El combate se prolongó durante varias horas. Finalmente, los barcos europeos consiguieron avanzar y romper las cadenas, por lo que el enfrentamiento terminó con una derrota militar para las fuerzas argentinas.

Sin embargo, el episodio adquirió con el paso del tiempo un significado histórico que trascendió el resultado de la batalla. La Vuelta de Obligado quedó como un símbolo de resistencia frente a las potencias extranjeras y de defensa de la soberanía nacional.

En los años posteriores, Francia e Inglaterra terminaron reconociendo la soberanía argentina sobre sus ríos y las relaciones diplomáticas entre los países se normalizaron.

Cuántos feriados quedan en Argentina hasta diciembre de 2026

Después del descanso del lunes 23 de noviembre, el calendario nacional todavía contempla tres fechas para tener en cuenta durante diciembre.

Los próximos días establecidos son:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

De esta manera, noviembre tendrá un nuevo fin de semana largo antes de comenzar el último mes del año. Diciembre, en tanto, ofrecerá otras oportunidades para organizar viajes, realizar actividades recreativas o aprovechar jornadas de descanso antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.