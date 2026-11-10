Fervor en Luján: cientos de fieles acampan para participar de la misa

Mientras se espera la llegada del papa León XIV a la Basílica de Luján, los devotos comenzaron a hacer la fila desde el lunes para asegurarse un lugar en la misa prevista para este miércoles. Con reposeras, abrigo y mucha expectativa, decidieron anticiparse y esperar durante dos días para participar de la celebración.

A más de 30 horas para el inicio de la misa del Papa, se ve en la zona donde el Sumo Pontífice hablará a una multitud como se acomoda el sonido y las pantallas al mismo tiempo que los fieles se acomodan para estar listos.

Una peregrina de Villa Angela, Chaco, contó que no estuvo planificado desde el inicio pero que en un momento se decidió a viajar: “Gracias a Dios se nos cumplió, la verdad que no teníamos en nuestros planes, de un día para otro salió”.

Consultada sobre qué la motivó a hacer un esfuerzo en el traslado, indicó:” Nos moviliza la fe, estamos acá por nuestros amigos, nuestras familias. Estamos acá buscando salir con el corazón contento, alegre, salir en paz. Es algo único”.

Unos metros después aparece Adriana con la camiseta de River puesta y asegura que estar disfrutando la previa de la visita del Papa le "trae mucha emoción. Apenas lo vi bajar del avión en Buenos Aires, como que dije, yo tengo que estar.”.

Desde la localidad bonaerense de Arturo Seguí llegó Noemí, quien hizo más de 120 kilómetros porque “es algo único, histórico. Tenía la sensación de estar acá, porque creo que todos los argentinos lo estamos necesitando”.

Claudia hizo unos 40 kilómetros menos para cumplir su sueño: “Yo soy peregrina, hace más de 20 años. Vengo de Lima, provincia de Buenos Aires. Me moviliza venir a conocer al Papa, es la primera vez que voy a ver un Papa”.

Otra mujer de Monte Grande explicó sobre sus sensaciones: “No sé, tengo algo en el corazón que me late. Es una experiencia muy linda. Nunca tuvimos esta oportunidad”.

Un matrimonio de Escobar se mostró muy emocionado por haber logrado llegar a Luján. “Venir a ver a la Virgen es todo. Lo primero que hacemos es pedir por la familia, el matrimonio”, dijo la mujer. Su marido agregó: “Hicimos un sacrificio muy importante de venir hoy, porque si veníamos con la iglesia, no íbamos a llegar, pero ni afuera.

Otra feligresa advirtió sobre el esfuerzo pese a algunos problemas de salud. “Yo tengo artritis, viste, vine con mi hija -que ahora se fue a comprarme unos remedios- y ella me preguntó si me animaba a venir. Yo le respondí que sí, porque uno con la fe lo puede todo”.

Graciela, de Moreno, remarcó que lo que moviliza del Papa es “que él transmite la paz, que se le ve ya en la mirada. La sencillez de él es única también”.

Por último otra mujer que integra el grupo de adelantados a la visita del Papa en Luján, contó: “Nos moviliza el amor de Dios. Él representa a Jesús. Él está dándonos mensajes para nuestro pueblo, para los que no lo conocen”.