Formalizaron la prohibición de los Squishy por riesgo para la salud infantil

La venta en todo el país de los juguetes blandos tipo squishy de la marca Pinch Family quedó prohibida tras detectarse concentraciones de ftalatos superiores al doble del límite permitido. La medida, formalizada mediante la Disposición 804/2026, alcanza a importadores, distribuidores y comercios, que deberán retirar los artículos de circulación y destruir el stock existente.

Los análisis fueron realizados en el marco de controles impulsados por el Observatorio del Juguete y el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). La entidad advirtió que los productos, fabricados en China, se comercializaban tanto en locales físicos como a través de redes sociales y plataformas de venta en línea.

Los ftalatos son compuestos químicos utilizados para dar flexibilidad a determinados plásticos y su presencia está restringida por los posibles efectos sobre la salud infantil. Desde la cámara del sector recomendaron a las familias evitar la compra de estos juguetes y dejar de utilizarlos si ya los tienen en sus hogares.

La disposición también exige informar la prohibición en los sitios web de los responsables de la comercialización y prevé sanciones para quienes continúen vendiendo los artículos. El presidente de la CAIJ, Matías Furió, remarcó la importancia de los controles ante la circulación de productos que no cuentan con identificación ni certificaciones de conformidad.