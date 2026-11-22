El consumo de cigarrillos no sólo perjudica la salud general: también puede convertirse en un obstáculo para quienes buscan tener hijos. Una revisión de la evidencia científica realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que fumar afecta la capacidad reproductiva de hombres y mujeres y reduce las probabilidades de éxito de los tratamientos de fertilidad.

Entre los datos más relevantes, el organismo señaló que las mujeres fumadoras tienen un 40% más de riesgo de infertilidad que aquellas que no consumen tabaco. Sin embargo, abandonar el hábito puede modificar ese escenario: quienes dejaron de fumar presentan un 25% menos de riesgo de infertilidad que las que continúan haciéndolo.

La advertencia cobra especial importancia si se considera que una de cada seis personas en edad reproductiva experimentará infertilidad en algún momento de su vida. La OMS define esta condición como la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección.

La infertilidad por tabaquismo no es exclusivamente un problema femenino. La revisión de 44 estudios que incluyeron a 60.000 hombres encontró una asociación entre el consumo de tabaco y distintas alteraciones reproductivas.

Según los investigadores, los fumadores presentan con mayor frecuencia disfunción eréctil, problemas de eyaculación y escasez de espermatozoides en el semen. También pueden registrar una menor movilidad de los espermatozoides y alteraciones en su morfología, es decir, en su forma y estructura.

La exposición al tabaco no se limita a los cigarrillos tradicionales. La OMS también advierte sobre los posibles efectos del consumo de tabaco en pipa de agua, conocida como shisha o cachimba, y del humo ajeno.

El perjuicio también puede extenderse a las parejas que recurren a técnicas de reproducción asistida. Algunos estudios encontraron una asociación entre el tabaquismo y una menor cantidad de embarazos y nacimientos después de procedimientos como la fecundación in vitro.

Los resultados analizados por la OMS indican que las probabilidades de obtener un resultado positivo podrían reducirse a la mitad entre las personas que fuman cigarrillos.

En cuanto a los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco sin humo y otras alternativas con nicotina, el organismo aclaró que todavía se necesitan más investigaciones para establecer conclusiones definitivas, aunque advirtió que también podrían representar riesgos para la fertilidad.

Frente a esta evidencia, la OMS recomienda que los profesionales sanitarios informen a las personas y parejas que planean tener hijos sobre las consecuencias reproductivas del consumo de tabaco.