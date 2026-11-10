Furor por el GTA VI: qué hay detrás del videojuego más esperado

Rockstar Games habilita este lunes 9 de noviembre la descarga anticipada de Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos más esperados de la última década. En Argentina, los usuarios de Xbox Series X|S podrán comenzar a descargarlo desde las 21, mientras que quienes tengan PlayStation 5 deberán esperar hasta las 00 del martes 10.

El videojuego estará disponible para jugar desde la medianoche del jueves 19 de noviembre en todo el territorio argentino, independientemente de la consola. La descarga anticipada permitirá instalar los archivos antes del estreno oficial.

La diferencia entre las plataformas responde al sistema de distribución: Xbox habilitará la precarga simultáneamente a nivel mundial, mientras que PlayStation lo hará de manera escalonada según el huso horario de cada país.

GTA VI ocupará aproximadamente 212 gigabytes, por lo que los usuarios deberán contar con suficiente espacio de almacenamiento. Con esta estrategia, Rockstar busca reducir la saturación de sus servidores ante la demanda prevista para el lanzamiento.

Según estimaciones atribuidas a la consultora Sensor Tower, las reservas del videojuego alcanzaban los ocho millones de unidades dos semanas antes de su estreno. Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, había calificado previamente el nivel de reservas como “excepcional”.

Una franquicia que recaudó más de 10.000 millones de dólares

La llegada de GTA VI se produce después de más de una década sin una nueva entrega principal. Su antecesor, GTA V, lanzado en 2013, superó los 230 millones de copias vendidas, mientras que el conjunto de la franquicia acumula más de 475 millones desde su aparición en 1997.

El éxito comercial de la saga comenzó a consolidarse con GTA III, publicado en 2001, que introdujo un mundo tridimensional abierto y permitió a los jugadores recorrer libremente una ciudad y desarrollar distintas actividades dentro de una historia criminal.

En 2013, GTA V recaudó más de 1.000 millones de dólares durante sus primeros tres días de comercialización. Actualmente es el segundo videojuego más vendido de la historia, únicamente por detrás de Minecraft.

La franquicia continúa generando alrededor de 500 millones de dólares anuales, principalmente mediante GTA Online, su modalidad multijugador, que reúne a cerca de 15 millones de usuarios mensuales y permite adquirir contenidos virtuales con dinero real.

Los ingresos acumulados de Grand Theft Auto superan los 10.000 millones de dólares. Por su parte, el desarrollo de GTA VI habría demandado una inversión de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, según estimaciones no confirmadas oficialmente, lo que lo ubicaría entre las producciones más costosas de la industria del entretenimiento.

Vice City, nuevos protagonistas y participación argentina

La nueva entrega transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y recupera Vice City, una ciudad basada en Miami que ya había aparecido en títulos anteriores de la franquicia.

La historia se concentra en Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja vinculada al mundo del delito. Lucía será la primera protagonista femenina jugable de una entrega principal de la saga desde su transformación al formato tridimensional.

La música también tendrá protagonismo. El dúo francés Justice participa en la banda sonora, mientras que el álbum asociado al videojuego incluye canciones de Travis Scott, Rauw Alejandro y los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso.

GTA VI llega tras más de diez años de espera desde la última versión

A lo largo de su historia, Grand Theft Auto también contó con participaciones de figuras del cine y la música, como Ray Liotta, Samuel L. Jackson, Burt Reynolds y Phil Collins.

La franquicia estuvo acompañada por controversias vinculadas con la violencia, la representación de las mujeres y los estereotipos sobre minorías. En distintos países se aplicaron restricciones a su comercialización y, en 2014, la cadena australiana Target retiró GTA V de sus tiendas.

El estreno de GTA VI estaba previsto inicialmente para 2025, pero Rockstar modificó el calendario en distintas oportunidades hasta establecer el 19 de noviembre de 2026 como fecha de lanzamiento.

La expectativa también repercutió en la industria, ya que otras desarrolladoras evitaron programar sus principales estrenos durante el mismo período. En Argentina, los jugadores podrán comenzar a descargarlo esta semana, aunque deberán esperar hasta el 19 de noviembre para acceder a la nueva historia de Vice City.

GUÍA DE LANZAMIENTO DE GTA VI EN EL PAÍS ❑ Xbox Series X|S: la descarga comenzó el lunes 9 de noviembre a las 21 hs. ❑ PS5: la descarga comenzó este martes 10 de noviembre a las 0 hs. ❑ Disponible para jugar: desde el jueves 19 de noviembre a llas 0 hs. ❑ Tamaño del juego: 212 GB