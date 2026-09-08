Furor por las fotos ochentosas con IA: cómo hacer el trend de ChatGPT que eligen los famosos

Un viaje directo en el tiempo se apoderó de las redes sociales en las últimas horas. De la mano de tecnologías generativas accesibles, miles de usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y Threads empezaron a transformar sus imágenes actuales en postales típicas de estudio de mediados de los ochenta, repletas de peinados voluminosos, colores vibrantes y detalles retro.

El fenómeno no solo apela al humor y a la diversión, sino que despierta una enorme curiosidad por experimentar con una época visualmente única. A diferencia de otros filtros rápidos, esta propuesta exige una interacción más precisa con asistentes virtuales como ChatGPT para recrear un recuerdo ficticio con asombroso realismo.

La pasarela retro de las celebridades argentinas

El desafío trascendió la pantalla de los usuarios comunes para transformarse en una adicción entre las caras más conocidas de la televisión y el espectáculo local. Una de las más entusiasmadas fue Soledad Silveyra, quien se mostró con rulos dorados muy marcados y una campera de jean, acompañando su publicación con el clásico "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper.

Marcelo Tinelli también participó del juego y apareció lookeado frente al icónico logotipo del canal MTV, vistiendo un llamativo saco turquesa de hombreras anchas, remera estampada, reloj digital y el infaltable jean nevado. Por su parte, Ángel de Brito sorprendió con una estética muy particular: un peinado mullet rubio, riñonera rosa, camisa abstracta y un radiograbador al hombro.

La moda también alcanzó a Evangelina Anderson, con una abundante melena rubia batida, aros fluorescentes, campera de jean y un maquillaje fucsia y violeta intenso, mientras que Araceli González recurrió al peinado batido y aros de formato geométrico. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y la actriz Bárbara Lombardo fueron otras de las figuras que se animaron a probar estas versiones algorítmicas de sí mismos.

¿Por qué esta década genera tanta fascinación? Los especialistas señalan que la nostalgia tiene un rol central. Existe una fuerte atracción por una época caracterizada por el exceso, el volumen y elementos visuales potentes como las chaquetas oversized o las sombras intensas. Incluso las generaciones más jóvenes que jamás vivieron los ochenta encuentran entretenido jugar a construir "un recuerdo que nunca ocurrió", comparando sus imágenes de inteligencia artificial con los retratos reales que guardan sus padres o abuelos en viejos álbumes familiares.

Paso a paso: cómo crear tu retrato ochentero con ChatGPT

Lograr un retrato realista y evitar que la inteligencia artificial altere por completo tus facciones requiere seguir ciertos pasos específicos:

1. Elegir la foto adecuada

Se aconseja utilizar una selfie o un plano medio bien iluminado, con el rostro nítido y de frente, evitando accesorios que tapen los ojos (como lentes de sol) o filtros digitales previos.

2. Subir el archivo

Entrar a la plataforma de inteligencia artificial (como ChatGPT) y cargar el retrato utilizando la función para adjuntar archivos.

3. Copiar el prompt detallado

Para indicarle al sistema exactamente qué conservar y qué modificar, hay que escribir una instrucción muy precisa. Las fórmulas genéricas como "haceme ochentero" suelen deformar las facciones o caer en clichés repetitivos.

4. Ajustar el resultado

En caso de que la primera versión altere el rostro, se puede solicitar una corrección pidiendo que mantenga la fisonomía y cambie únicamente el fondo o la ropa.

El prompt específico que está garantizando los mejores resultados y que se volvió viral en foros tecnológicos es el siguiente: "Convierte esta fotografía en un retrato hiperrealista de estudio tomado en 1986. Conserva exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el peinado por un estilo típico de los años 80, viste ropa auténtica de esa década y ubícame en un estudio fotográfico con fondo de rayos láser, degradados en tonos azul y rosa, iluminación suave de glamour, colores vibrantes, ligero grano de película Kodak y apariencia de fotografía analógica de alta calidad. Debe parecer una fotografía real tomada en los años 80, no una ilustración ni una caricatura."

Una de las grandes ventajas de esta herramienta es la posibilidad de pedir cambios sobre la marcha. Podés solicitarle a la inteligencia artificial que te vista con una campera de cuero, una campera de jean o que modifique el fondo por uno escolar, e incluso cambiar el año exacto de la toma (por ejemplo, a 1983, 1987 o 1989) para adecuar los tonos a tu gusto.

Otras aplicaciones para unirse a la tendencia

Aunque ChatGPT es la preferida por su comodidad para procesar pedidos continuos, existen otras alternativas populares en las tiendas virtuales:

EPIK: Conocida por su función "AI Yearbook" para retratos escolares. Aunque está orientada originalmente a la estética de los noventa, es altamente maleable para emular épocas anteriores.

Remini: Ofrece su función "AI Photos", la cual requiere subir de de ocho a doce imágenes del usuario para entrenar al algoritmo con los rasgos faciales antes de generar los nuevos retratos, entregando un acabado hiperrealista.

El resultado definitivo de este juego visual puede variar según las opciones y el nivel de suscripción, dado que algunas funciones más avanzadas en estas aplicaciones móviles requieren un pago. Aun así, la viralidad en redes como TikTok se multiplica exponencialmente al musicalizar los montajes de "antes y después" con grandes éxitos de aquellos años.