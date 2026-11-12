Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Mascotas en Argentina

Gatos en Argentina: uno de cada tres no está vacunado y dos de cada tres no reciben desparasitación

Advierten sobre la falta de vacunación y desparasitación y las dificultades para detectar enfermedades crónicas como hipertensión y problemas renales.

Por Redacción

La cantidad de gatos que viven en hogares argentinos continúa en aumento. Sin embargo, ese crecimiento no está acompañado por los cuidados sanitarios necesarios para proteger su salud y prevenir enfermedades. La población felina del país ya supera los 6,4 millones de animales, pero los controles preventivos todavía son insuficientes.

Según un informe uno de cada tres gatos que recibe atención veterinaria no cuenta con las vacunas correspondientes. La situación es todavía más marcada en materia de desparasitación: dos de cada tres animales no reciben este tratamiento preventivo.

La falta de estos cuidados puede favorecer la aparición de enfermedades que podrían evitarse y aumentar los riesgos para las personas. También dificulta la identificación temprana de distintas patologías.

El doctor Alexis Jaliquias, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires y referente en medicina felina, planteó la necesidad de adaptar la atención veterinaria al lugar que ocupan actualmente estos animales en las familias.

El especialista remarcó que la prevención permite identificar problemas de salud antes de que provoquen consecuencias irreversibles.

Otro de los puntos que genera preocupación es el diagnóstico tardío de enfermedades crónicas. De acuerdo con los datos del informe, cuatro de cada cinco gatos con hipertensión no son detectados oportunamente. Una proporción importante de los animales que padecen enfermedad renal crónica tampoco recibe un diagnóstico temprano.

Ante este escenario, los especialistas insisten en la importancia de respetar los calendarios de vacunación, establecer planes de desparasitación adecuados para cada etapa de la vida y realizar controles orientados a detectar posibles afecciones cardiovasculares y renales.

Las recomendaciones se apoyan en guías internacionales de medicina felina y apuntan a fortalecer la prevención como parte fundamental del cuidado de los gatos domésticos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?