La cantidad de gatos que viven en hogares argentinos continúa en aumento. Sin embargo, ese crecimiento no está acompañado por los cuidados sanitarios necesarios para proteger su salud y prevenir enfermedades. La población felina del país ya supera los 6,4 millones de animales, pero los controles preventivos todavía son insuficientes.

Según un informe uno de cada tres gatos que recibe atención veterinaria no cuenta con las vacunas correspondientes. La situación es todavía más marcada en materia de desparasitación: dos de cada tres animales no reciben este tratamiento preventivo.

La falta de estos cuidados puede favorecer la aparición de enfermedades que podrían evitarse y aumentar los riesgos para las personas. También dificulta la identificación temprana de distintas patologías.

El doctor Alexis Jaliquias, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires y referente en medicina felina, planteó la necesidad de adaptar la atención veterinaria al lugar que ocupan actualmente estos animales en las familias.

El especialista remarcó que la prevención permite identificar problemas de salud antes de que provoquen consecuencias irreversibles.

Otro de los puntos que genera preocupación es el diagnóstico tardío de enfermedades crónicas. De acuerdo con los datos del informe, cuatro de cada cinco gatos con hipertensión no son detectados oportunamente. Una proporción importante de los animales que padecen enfermedad renal crónica tampoco recibe un diagnóstico temprano.

Ante este escenario, los especialistas insisten en la importancia de respetar los calendarios de vacunación, establecer planes de desparasitación adecuados para cada etapa de la vida y realizar controles orientados a detectar posibles afecciones cardiovasculares y renales.

Las recomendaciones se apoyan en guías internacionales de medicina felina y apuntan a fortalecer la prevención como parte fundamental del cuidado de los gatos domésticos.