Grossi sumó apoyos en la ONU, pero dos vetos complican su candidatura

La carrera para elegir al próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) continúa sin una definición. En una nueva votación del Consejo de Seguridad, el diplomático argentino Rafael Grossi consiguió mejorar su resultado anterior, aunque recibió dos rechazos de países con poder de veto, una situación que también afectó a sus principales competidoras.

La votación secreta, realizada este viernes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, dejó en evidencia las dificultades para alcanzar un acuerdo entre las grandes potencias sobre quién sucederá a António Guterres, cuyo mandato finalizará el próximo 31 de diciembre.

Según los resultados difundidos a través de filtraciones diplomáticas, la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan encabezó la votación con nueve apoyos, cinco rechazos y una abstención, mientras que Grossi y la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvieron ocho respaldos, seis votos negativos y una abstención cada uno.

Sin embargo, ninguno de los tres logró evitar el rechazo de dos integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, lo que impide avanzar hacia una definición.

Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) consiguió ocho votos favorables, dos más que en la ronda anterior, cuando había reunido seis respaldos, siete rechazos y dos abstenciones.

De acuerdo con las filtraciones, dos de los apoyos al argentino provinieron de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, mientras que otros dos países de ese grupo votaron en contra y uno se abstuvo.

En el entorno del diplomático destacaron la evolución de los resultados y aseguraron que su postulación continúa vigente. “Grossi mejoró. Sacó su mejor resultado. Su candidatura está bien, fuerte”, señalaron fuentes cercanas al candidato.

No obstante, el respaldo de los países con derecho a veto será determinante para sus aspiraciones. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido tienen la capacidad de bloquear cualquier candidatura, independientemente de la cantidad de votos favorables que consiga.

Grossi cuenta con el aval de la administración estadounidense de Donald Trump, pero su postulación enfrenta resistencias vinculadas con las tensiones internacionales.

Rusia ha expresado cuestionamientos a su actuación al frente del OIEA durante la guerra en Ucrania, mientras que China aparece más cercana a la candidatura de Grynspan.

También existen interrogantes sobre la posición del Reino Unido debido al conflicto de soberanía que mantiene con la Argentina por las Islas Malvinas, aunque Grossi ha manifestado su confianza en que esa controversia no condicionará la decisión británica.

Una votación que expuso las diferencias entre las potencias

La nueva ronda introdujo un elemento decisivo en el proceso de selección: por primera vez se utilizaron papeletas diferenciadas para identificar si los rechazos provenían de países con poder de veto.

Los cinco miembros permanentes votaron con papeletas rojas, mientras que los diez integrantes no permanentes utilizaron papeletas blancas. Aunque los sufragios continuaron siendo anónimos, el mecanismo permitió conocer el peso de las objeciones de las principales potencias.

Para convertirse en el candidato recomendado por el Consejo de Seguridad, un aspirante necesita obtener al menos nueve votos favorables y no recibir ningún veto de los cinco miembros permanentes.

Una vez alcanzado ese acuerdo, la candidatura debe ser elevada a la Asamblea General de Naciones Unidas, integrada por 193 Estados miembros, que habitualmente ratifica la recomendación.

La falta de consenso mantiene abierto el proceso y alimenta la posibilidad de que se incorporen nuevos postulantes.

Entre los nombres mencionados en los ámbitos diplomáticos aparece el de Lana Zaki Nusseibeh, representante de Emiratos Árabes Unidos con una extensa trayectoria internacional.

Grynspan lidera los apoyos, pero también enfrenta obstáculos

La costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, obtuvo el mayor respaldo en la votación indicativa.

Sin embargo, también recibió dos rechazos de integrantes permanentes. Según fuentes diplomáticas citadas por el sitio especializado PassBlue, las objeciones habrían provenido de Estados Unidos y el Reino Unido.

Su candidatura cuenta con el respaldo de China, circunstancia que podría dificultar un entendimiento con Washington.

En una entrevista publicada por Reuters, Grynspan sostuvo que Naciones Unidas necesita una transformación profunda para recuperar capacidad de respuesta frente a los desafíos internacionales.

Entre sus propuestas mencionó la reducción de la burocracia, la eliminación de funciones duplicadas entre organismos y una revisión de la estructura administrativa.

La diplomática advirtió, además, que una política limitada exclusivamente al recorte de gastos no alcanzaría para revertir la pérdida de influencia de la organización.

Por su parte, Rodrigues-Birkett también mantiene su postulación, con ocho apoyos y tres votos favorables provenientes de miembros permanentes del Consejo.

El respaldo de Panamá al candidato argentino

En medio de las negociaciones diplomáticas, Grossi recibió un respaldo público del gobierno de Panamá.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, había anticipado que su país acompañaría la candidatura argentina como reconocimiento al trabajo realizado por el director general del OIEA.

“El voto de Panamá está comprometido con Grossi y la Argentina en esta altísima representación mundial”, afirmó el mandatario.

Según explicó, el apoyo está vinculado con la colaboración del organismo internacional en la puesta en marcha de un nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear en Panamá.

El respaldo tiene especial importancia porque el país centroamericano integra actualmente el Consejo de Seguridad como miembro no permanente y participa de las votaciones para definir la sucesión.

América Latina busca volver a conducir la ONU

La elección también está atravesada por dos debates históricos: la posibilidad de que América Latina vuelva a ocupar la Secretaría General y la aspiración de que, por primera vez, una mujer quede al frente de Naciones Unidas.

De acuerdo con la tradición de alternancia geográfica, existe una expectativa de que el próximo secretario general provenga de América Latina, una región que no ocupa el cargo desde la gestión del peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Al mismo tiempo, distintos sectores diplomáticos impulsan la elección de una mujer para romper con una trayectoria de ocho décadas de conducción masculina.

En ese contexto, Rodrigues-Birkett sostuvo recientemente que no elegir a una mujer representaría un mensaje negativo para la comunidad internacional.

Entre los aspirantes que quedaron más relegados aparecen el expresidente de Senegal Macky Sall, el político ugandés Olara Otunnu y las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne Baki.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, en tanto, había retirado su candidatura después de la tercera ronda.

Una definición pendiente antes de fin de año

El mandato de António Guterres concluirá el 31 de diciembre y el Consejo de Seguridad deberá avanzar hacia un acuerdo para garantizar la continuidad institucional de Naciones Unidas.

El embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, expresó después de la votación que los integrantes del organismo prefieren resolver la sucesión antes de que finalice el año.

También señaló que Washington priorizará las condiciones del candidato por encima de los criterios de representación regional o de género.

“Siempre hemos dicho que simplemente necesitamos al mejor candidato”, sostuvo el representante estadounidense.

Las diferencias entre las grandes potencias, profundizadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y las disputas vinculadas con el programa nuclear iraní, continúan condicionando las negociaciones.

En ese escenario, Grossi permanece en carrera tras mejorar su desempeño, pero los vetos recibidos muestran que todavía necesita superar importantes obstáculos diplomáticos.

La falta de acuerdos entre Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido mantiene abierta una elección que será determinante para el futuro de Naciones Unidas, en un momento de crecientes cuestionamientos sobre su funcionamiento y su capacidad de intervención en los principales conflictos internacionales.