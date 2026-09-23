Habilidades verbales: caen entre los estudiantes y preocupa su impacto en el país

Las habilidades verbales de los estudiantes argentinos sufrieron un marcado retroceso: el promedio pasó de 99,4 puntos en 2013 a 91,03 en 2023, lo que representa una caída del 8,4 por ciento en apenas un decenio.

El dato surge de una investigación de la Universidad Austral y tiene especial relevancia porque el lenguaje no es una capacidad aislada del resto de los aprendizajes. Este permite comprender textos y consignas, incorporar conocimientos, explicar ideas y desarrollar razonamientos. Por eso, una menor capacidad verbal puede tener implicancias sobre distintas instancias de la experiencia escolar.

El trabajo, realizado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad y la Escuela de Educación de la Universidad Austral, analizó el desempeño intelectual de 849 niños y adolescentes de entre 8 y 15 años. Sus responsables pudieron observar de esta forma que mientras las habilidades verbales mostraron una disminución significativa, las no verbales presentaron una mayor estabilidad entre 2013 y 2023

Con todo, para los investigadores la caída registrada no sería causa de las actuales dificultades educativas. La atribuyen más bien a una posible desaceleración o reversión del denominado efecto Flynn, que históricamente describió aumentos del coeficiente intelectual entre generaciones. Concretamente, plantean que factores sociales, familiares, educativos y ambientales podrían explicar el retroceso de esas capacidades cognitivas, por lo que proponen trabajar sobre las condiciones en las que se desarrollan los aprendizajes.

EL CASO BONAERENSE

La investigación también incluyó una medición específica realizada en escuelas bonaerenses sobre 273 estudiantes de entre 10 y 12 años (89 de los cuales concurrían a escuelas públicas y 184 a establecimientos privados), que revela diferencias particularmente marcadas en el desempeño verbal. Y es que sus resultados evidencian una brecha de 25,89 puntos en el coeficiente intelectual verbal entre los estudiantes de ambos tipos de establecimientos.

Como surge de la medición, la diferencia llegó a 22,17 puntos en el coeficiente no verbal y a 26,79 puntos en el coeficiente intelectual total, incluso después de controlar estadísticamente la edad. Pese a todo, los investigadores aclaran que estos resultados no permiten atribuir directamente las diferencias al tipo de gestión escolar, dado que la escuela forma parte de un contexto en el que también intervienen las condiciones socioeconómicas, familiares y educativas.

De nuevo, el informe vincula estos resultados con un escenario más amplio de dificultades en los aprendizajes. Y en este sentido señala los datos arrojados por las pruebas PISA 2025, donde casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzaronn los niveles mínimos de desempeño en Matemática y 6 de cada 10 no llegaron a las competencias mínimas en Lectura.

Frente a este escenario los autores plantean ampliar la discusión sobre el desempeño escolar, a fin de enfocarse no sólo en cuánto aprenden los estudiantes, sino también en qué capacidades necesitan para sostener esos aprendizajes. Y entre ellas mencionan el razonamiento, la comprensión, la autorregulación, la perseverancia y la reflexión crítica. Tambien proponen fortalecer esas capacidades desde edades tempranas y generar evidencia de manera sistemática a fin de evaluar las políticas educativas y ajustar las decisiones en función de sus resultados.

LA CAÍDA DEL RENDIMIENTO VERBAL 8,4% Cayó el rendimiento en habilidades verbales de los estudiantes argentinos entre 2013 y 2023. 99,4 A 91,03 PUNTOS Pasó el promedio durante ese período.