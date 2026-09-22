Hallan en San Pedro un colmillo de mastodonte de tamaño excepcional

Un colmillo de 2,34 metros de largo, perteneciente a un mastodonte que habitó la región hace unos 500 mil años, fue hallado en San Pedro y se convirtió en la mayor defensa completa de esta especie documentada hasta ahora en Sudamérica.

La pieza fue encontrada por integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” en la estancia “El Silencio”, de la familia Fossatti, ubicada en la zona de Bajo del Tala. El descubrimiento se produjo en una capa de sedimentos formada durante el Pleistoceno medio a superior.

Se trata de la defensa de un ejemplar de Notiomastodon platensis, una especie de mastodonte que habitó esta región. El colmillo se encuentra completo, presenta un muy buen estado de conservación y se destaca por su extraordinaria robustez. Según explicaron desde el museo, la pieza tiene unos 20 centímetros de diámetro en su base y alcanza los 2,34 metros de longitud total. Por sus dimensiones, constituye una de las piezas más extraordinarias del patrimonio paleontológico de la región y un ejemplar excepcional dentro del registro sudamericano.

La magnitud del hallazgo también permite establecer una comparación con antecedentes históricos. La nueva defensa supera una referencia de 1876 vinculada a Florentino Ameghino, en la que se menciona un colmillo de 2,05 metros. El descubrimiento permitió al museo sampedrino superar su propio récord:la institución ya conservaba en su colección otra defensa de grandes dimensiones, de 2,26 metros, hallada en 2006.

La dimensión del colmillo también resulta excepcional en relación con otros hallazgos del continente. Desde el Museo Paleontológico de San Pedro señalaron que no existe, entre los países sudamericanos donde está documentada esta especie —incluidos los distintos nombres históricos con los que fue registrada—, una defensa de características similares.

“En ninguno de los países sudamericanos donde está documentado Notiomastodon platensis, incluyendo sus diferentes nombres históricos, existe una defensa documentada de estas características. Solo en Colombia existe mención de una defensa de 1,86 metros de largo; una medida todavía muy inferior a la hallada en San Pedro”, aseguró José Luis Aguilar, director del museo y uno de los integrantes del equipo que realizó el descubrimiento.