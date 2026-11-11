Hallan una obra de Caravaggio que llevaba casi dos siglos desaparecida

Una pintura atribuida al maestro italiano Caravaggio, que se consideraba perdida desde hacía casi dos siglos, fue descubierta en la trastienda de una galería de arte de París, donde permanecía sin que sus propietarios conocieran su posible valor histórico y artístico.

Se trata de Joven con jarra de rosas, una obra fechada entre 1596 y 1597, durante los primeros años de actividad de Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, cuando el artista tenía unos 25 años y comenzaba a desarrollar su carrera en Roma.

El hallazgo fue realizado hace tres años por la historiadora italiana Maria Cristina Terzaghi, profesora de la Universidad Roma Tre y una de las principales especialistas en la obra del pintor barroco, quien decidió darlo a conocer ahora a través del periódico italiano La Repubblica.

La existencia de la pintura era conocida por los historiadores gracias a cuatro copias antiguas, aunque hasta ahora se desconocía el paradero del supuesto original.

Terzaghi sostiene que la calidad de la ejecución y diversos elementos de la composición permiten atribuirla al artista italiano. Uno de los detalles más singulares aparece en el reflejo del agua de una jarra de cristal, donde pueden distinguirse una ventana y la figura de otro joven, que podría tratarse de un autorretrato del propio Caravaggio.

La imagen coincide con una descripción realizada en el siglo XVII por Giovanni Baglione, contemporáneo y rival del pintor.

La investigación permitió reconstruir parte del recorrido histórico del cuadro, que perteneció inicialmente a Giuseppe Cesari d’Arpino, mentor de Caravaggio, antes de pasar a manos del papa Pablo V y posteriormente integrar la colección del cardenal Scipione Borghese. Décadas después llegó a Francia y en 1909 fue vendida en una subasta parisina como una pintura de autor italiano desconocido.

El futuro de la obra permanece abierto y su atribución deberá ser examinada por otros especialistas. Entre las posibilidades figura que Francia la declare tesoro nacional para impedir su salida del país y eventualmente incorporarla al Museo del Louvre. De confirmarse su autenticidad, su valor podría superar los 30 millones de euros, una cifra que refleja la excepcionalidad del hallazgo, ya que actualmente se conocen menos de 70 pinturas atribuidas a Caravaggio, varias de ellas todavía objeto de debate entre los expertos.