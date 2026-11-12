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VISITA HISTÓRICA, CON UN FUERTE IMPACTO EMOCIONAL

¡Hasta siempre, mi querida Argentina!

Agradecido por las multitudes que lo acompañaron en los casi 4 días que estuvo de visita en el país, el Papa León XIV dejó este mensaje antes de su partida. Fueron jornadas inolvidables, con una impronta de fe y esperanza que cautivó a millones de personas. Luján se convirtió en la última estación de la armonía
León XIV y el saludo de despedida en el aeropuerto de Ezeiza antes de subir al avión que lo llevó a Perú. Abajo, el presidente Javier Milei que lloró en el adiós al Papa / AFP
Muy conmocionado se lo vio al Sumo Pontífice en la misa de Luján / AFP
El último viaje en el Papamóvil, rodeado del afecto de miles y miles / AFP
La marcha de la FE por la principal avenida de Luján, con la Basílica detrás. Una multitud con León XIV / AFP

Por Redacción

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