Un equipo de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desarrolló un modelo computacional que podría contribuir a mejorar los tratamientos para el hipertiroidismo y avanzar hacia una medicina más personalizada. La herramienta permite reproducir virtualmente estudios de medicina nuclear, evaluar distintas condiciones de diagnóstico y calcular con mayor precisión la actividad de la glándula tiroides.

El trabajo fue aceptado para su publicación en la revista científica Brazilian Journal of Radiation Sciences y demostró que las imágenes obtenidas mediante centellogramas pueden cuantificar con exactitud la actividad tiroidea. El resultado abre nuevas posibilidades para optimizar la planificación de las terapias y determinar las dosis de radioactividad más adecuadas para cada paciente.

El desarrollo se realizó mediante un software de acceso abierto que permite simular el funcionamiento de cámaras gamma, los equipos utilizados en medicina nuclear. A partir de tomografías computadas de pacientes reales, disponibles en repositorios públicos, los investigadores construyeron reconstrucciones virtuales del cuerpo humano para ensayar diferentes escenarios clínicos.

Una de las principales ventajas de la herramienta es que no necesita equipamiento sofisticado: funciona desde una computadora de escritorio y permite modificar variables como la distancia entre el paciente y el equipo, las características del detector y los órganos o patologías que se quieren estudiar.

La primera aplicación se concentró en el hipertiroidismo, una afección caracterizada por una actividad excesiva de la glándula tiroides. Para diagnosticarla mediante medicina nuclear se administra yodo radioactivo y luego se mide cuánto incorpora la glándula para evaluar su funcionamiento.

El desafío consiste en determinar con precisión qué cantidad de material radiactivo absorbió el órgano y relacionarla con lo que muestran las imágenes. En las simulaciones, en cambio, los investigadores conocen de antemano la actividad incorporada y pueden comprobar si los centellogramas permiten recuperarla con exactitud. Eso fue precisamente lo que consiguieron.

“Con esto, logramos demostrar la capacidad que tiene la imagen de medicina nuclear de cuantificar con exactitud la actividad en la tiroides”, explicó Yamil Chain, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP) y una de las autoras del estudio.

El alcance del desarrollo va más allá del diagnóstico. Como explica Luis Illanes, profesor de Física de la Medicina Nuclear en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, las simulaciones pueden aportar información para establecer las mejores condiciones de adquisición de imágenes y planificar tratamientos más precisos.

El especialista señaló que actualmente suelen utilizarse dosis fijas de radiofármacos, sin considerar suficientemente las particularidades de cada paciente. La dosimetría, que permite calcular la cantidad de radioactividad que debe administrarse, podría contribuir a cambiar ese enfoque. Esto resulta especialmente importante en tratamientos destinados a dañar tejidos enfermos o tumores, como ocurre en determinados casos de cáncer.

El proyecto también se apoyó en un desarrollo previo: una cámara gamma virtual diseñada y validada por Venecia Calandrón, licenciada en Física Médica y docente de la UNLP.

El próximo objetivo del equipo es comparar las imágenes generadas por el modelo con centellogramas de pacientes reales para reproducir con mayor fidelidad las condiciones clínicas. Aunque los resultados iniciales son alentadores, los investigadores reconocen que todavía deben ajustar algunos parámetros antes de avanzar hacia su aplicación en la práctica médica.