Un equipo de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desarrolló un modelo computacional para medir con mayor precisión cuánto yodo radiactivo capta la tiroides. Los primeros resultados, obtenidos en simulaciones, podrían contribuir a planificar tratamientos más personalizados para el hipertiroidismo.

El trabajo, aceptado para su publicación en la revista Brazilian Journal of Radiation Sciences, se realizó con un programa de acceso abierto que reproduce el funcionamiento de una cámara gamma, el equipo con el que se obtienen imágenes en medicina nuclear. A partir de tomografías de pacientes reales disponibles en repositorios públicos, los investigadores crearon modelos virtuales del cuerpo humano. Desde una computadora de escritorio, pudieron modificar variables como la distancia entre el paciente y la cámara o las características del detector.

La primera aplicación se centró en el hipertiroidismo, una afección en la que la tiroides produce hormonas en exceso. En algunos estudios de medicina nuclear se administra una pequeña cantidad de yodo radiactivo para evaluar cuánto capta la glándula. El desafío es estimar esa cantidad a partir de las imágenes del centellograma.

En las simulaciones, el equipo fijó de antemano la cantidad de material radiactivo captado por la tiroides virtual y comprobó si podía estimarla a partir de las imágenes. “Con esto, logramos demostrar la capacidad que tiene la imagen de medicina nuclear de cuantificar con exactitud la actividad en la tiroides”, explicó Yamil Chain, investigadora del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP) y una de las autoras del estudio.

Según Luis Illanes, profesor de Física de la Medicina Nuclear en la UNLP, las simulaciones podrían ayudar tanto a mejorar la toma de imágenes como a planificar tratamientos. En los casos en que se indica yodo radiactivo, una medición más precisa de cuánto capta la tiroides podría orientar el cálculo de la cantidad que conviene administrar a cada paciente.

El proyecto se apoyó en una cámara gamma virtual diseñada y validada por Venecia Calandrón, licenciada en Física Médica y docente de la UNLP. El próximo paso será comparar las imágenes simuladas con centellogramas de pacientes reales y ajustar el modelo antes de evaluar su uso clínico.