Hormiga argentina: la asombrosa estrategia detrás de la mayor invasión mundial

Pequeña, silenciosa y con una capacidad de organización extraordinaria, la hormiga argentina protagoniza una de las invasiones biológicas más sorprendentes del planeta. Desde Sudamérica, donde tiene su origen, logró extenderse por distintos continentes y construir en Europa una megacolonia que se prolonga a lo largo de 6.000 kilómetros. Se trata de una expansión que no sólo desafía los límites conocidos de la organización animal, sino que también altera ecosistemas enteros a su paso.

La magnitud del fenómeno tiene una explicación particular: a diferencia de otras especies de hormigas, cuyas colonias suelen enfrentarse entre sí, las argentinas pueden reconocer como integrantes de una misma comunidad a millones de individuos que habitan nidos separados por enormes distancias. Esa capacidad de cooperación a gran escala les permitió superar una de las principales barreras que suelen limitar el crecimiento de las sociedades de insectos.

“Hay una colonia de hormigas argentinas de 6.000 kilómetros de extensión en Europa que abarca Italia, España y Portugal. Forman megacolonias o estructuras unicoloniales”, explica la doctora Patricia Folgarait, investigadora del Conicet y directora del Laboratorio de Control y Ecología de Hormigas de la Universidad Nacional de Quilmes.

Como pudo comprobarse en estudios, buena parte de las poblaciones invasoras actuales desciende de un grupo reducido de ejemplares que habría sido trasladado accidentalmente desde Argentina y otras regiones de Sudamérica hace poco más de un siglo, probablemente oculto en barcos comerciales. La introducción de esos insectos en territorios lejanos dio comienzo a un proceso de expansión que terminaría convirtiéndolos en una de las especies invasoras más extendidas del mundo.

Lo que podría haber representado una desventaja genética terminó favoreciendo su expansión: la similitud química entre individuos de distintos nidos les permite reconocerse como parte de una misma comunidad y cooperar en lugar de competir. De esa manera, colonias que en otras especies funcionarían como grupos independientes y enfrentados pueden integrarse en una estructura común, sin importar que estén separadas por kilómetros de distancia.

El fenómeno no se limita a Europa. A partir de observaciones de comportamiento y comparaciones genéticas, los científicos encontraron poblaciones estrechamente emparentadas en Australia, Nueva Zelanda, Japón, Hawái y California. Esos registros permiten dimensionar el alcance de una expansión que atraviesa continentes y que, según las investigaciones, podría conectar poblaciones ubicadas a ambos lados de los océanos.

A esa capacidad de organización se suma otra característica que explica su éxito: una alimentación amplia y flexible. Las hormigas argentinas consumen sustancias dulces que obtienen de insectos como los pulgones, restos de comida humana, frutas caídas, insectos muertos y alimentos almacenados. Esa variedad les permite adaptarse a ambientes muy diferentes y prosperar tanto en zonas urbanas como en áreas destinadas a la producción agrícola.

La búsqueda de alimento también las lleva a ingresar en las viviendas, donde pueden convertirse en una presencia persistente. Pero el problema excede las molestias domésticas: al competir por los recursos con otras especies, desplazar hormigas nativas y modificar las relaciones entre organismos, pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas en los que se instalan.

UN ENEMIGO NATURAL

Frente a las dimensiones que alcanzó la invasión, Folgarait y su colega Daniela Goffré, ambas integrantes del Laboratorio de Control y Ecología de Hormigas de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadoras del Conicet, lograron un enemigo natural capaz de atacar a las distintas poblaciones de esta especie: un hongo que puede infectarlas, provocarles enfermedades y matarlas.

El hallazgo, presentado en un trabajo publicado en la revista científica Insects, constituye el primer controlador biológico identificado y probado contra esta especie. La investigación abre una posibilidad para desarrollar herramientas que permitan limitar la expansión de una invasora que, desde su origen sudamericano, terminó construyendo una de las mayores estructuras cooperativas del reino animal.