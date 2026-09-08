Hoy es el Día de la Alfabetización: una deuda que las pruebas PISA vuelven a exponer

Como cada 8 de septiembre se conmemora hoy el Día Internacional de la Alfabetización, una jornada proclamada por la UNESCO en 1966 para recordar que leer y escribir no son solamente habilidades necesarias para transitar la escuela. También constituyen herramientas fundamentales para acceder al conocimiento, desarrollar autonomía, participar de la sociedad y ampliar las oportunidades a lo largo de la vida.

La fecha adquiere este año una dimensión especial porque se cumplen 60 años desde su creación. Bajo el lema “Alfabetización para las personas, el planeta y la prosperidad”, la UNESCO vuelve a poner el foco en la alfabetización como un derecho humano y una herramienta indispensable para construir sociedades más inclusivas, equitativas y sostenibles. Pero la conmemoración encuentra a la Argentina frente a un escenario educativo preocupante. Según los resultados de PISA 2025 difundidos ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes argentinos empeoraron su desempeño en las tres áreas evaluadas.

El país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. En los tres casos los resultados fueron inferiores a los de 2022. En Ciencias y Lectura hubo que retroceder hasta 2006 para encontrar registros menores, mientras que Matemática alcanzó el peor resultado de toda la serie comparable.

EL DATO QUE MÁS PREOCUPA

La situación resulta especialmente crítica al observar cuántos adolescentes alcanzan los conocimientos considerados básicos. Apenas el 24% de los estudiantes argentinos llegó al nivel 2 o superior en Matemática: el 76% quedó por debajo del umbral mínimo. En Lectura lo alcanzó el 40% y en Ciencias, el 41%.

Así, casi seis de cada diez estudiantes de 15 años no logran desempeños básicos en Lectura y Ciencias, mientras que en Matemática la proporción asciende a más de tres de cada cuatro.

Los resultados, elaborados a partir de la evaluación realizada a más de 760.000 alumnos de 91 países y economías, también muestran que el problema excede a la Argentina: PISA registró un deterioro global de los aprendizajes. Sin embargo, el retroceso argentino fue significativo y dejó al país en el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos que participaron.

El informe de la OCDE también advierte sobre una profundización de las desigualdades de aprendizaje. Entre 2022 y 2025 se amplió la distancia entre los estudiantes con mejores y peores resultados en Matemática y Ciencias.

A los 15 años, además, el 48,8% de los estudiantes argentinos presenta un desempeño bajo simultáneamente en Ciencias, Lectura y Matemática, frente al 19,7% del promedio de la OCDE. En el otro extremo, apenas el 1,2% alcanza los niveles más altos en al menos una de las tres áreas, contra el 11,9% de la OCDE.

“Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias”, consideró Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

La coincidencia entre la fecha que invita a reivindicar el valor de la alfabetización y los datos conocidos sobre los aprendizajes deja planteado un desafío que excede la capacidad de leer y escribir: garantizar que esas herramientas se traduzcan, a lo largo de toda la trayectoria escolar, en capacidades para comprender, resolver problemas y desenvolverse de manera autónoma.

