Huawei FreeClip 2: auriculares para escuchar música sin aislarse del mundo

Durante años, buena parte de la evolución de los auriculares inalámbricos estuvo concentrada en conseguir un objetivo: aislar cada vez más al usuario del mundo exterior. La cancelación activa de ruido (ANC) se convirtió así en una de las funciones más buscadas de los modelos de gama media y alta. Pero ahora también crece una tendencia que propone exactamente lo contrario.

Los Huawei FreeClip 2 forman parte de esa nueva generación de auriculares de diseño abierto u open-ear, pensados para escuchar música, atender llamadas o reproducir contenidos sin perder contacto con lo que sucede alrededor.

La diferencia respecto de los tradicionales modelos in-ear está en la forma de colocarlos. En lugar de introducirse en el canal auditivo, se sujetan externamente a la oreja mediante una estructura similar a un pequeño clip.

El resultado es una experiencia diferente: no existe la sensación de tener el oído tapado y es posible seguir escuchando una conversación, el tránsito o cualquier otro sonido del ambiente mientras la música continúa sonando.

Huawei fue una de las compañías que impulsó este formato, que en los últimos tiempos comenzó a sumar propuestas de otras marcas como Motorola, Shokz, LG, Nubia y Samsung.

A primera vista, los FreeClip 2 tienen poco que ver con los auriculares inalámbricos convencionales. Su formato recuerda más a un pequeño aro o accesorio que a un dispositivo tecnológico.

Cada auricular pesa apenas 5,1 gramos y está construido con silicona líquida y una aleación con memoria que une sus diferentes partes. Esa combinación permite que el dispositivo se adapte a la oreja y permanezca sujeto sin ejercer demasiada presión sobre el cartílago.

La sensación inicial puede resultar extraña para quienes están acostumbrados a los auriculares tradicionales. Sin embargo, después de algunos usos, el sistema de sujeción se vuelve prácticamente imperceptible, favorecido tanto por el bajo peso como por el hecho de que nada se introduce dentro del oído.

El estuche también fue reducido respecto de la generación anterior: es 17% más estrecho y 14% más liviano, una diferencia especialmente valorable para quienes suelen llevar los auriculares permanentemente en un bolsillo o utilizarlos durante actividades físicas.

A pesar de su aspecto delicado, cuentan además con resistencia al agua y al polvo, por lo que están preparados para soportar el sudor de un entrenamiento o el uso bajo una lluvia moderada.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ADAPTARSE AL RUIDO

El diseño abierto tiene una ventaja evidente, pero también plantea un desafío: como el oído permanece expuesto al ambiente, el ruido exterior puede competir directamente con la música o una llamada.

Para compensarlo, Huawei incorporó una Unidad de Procesamiento Neural (NPU) dedicada a funciones de inteligencia artificial, además de un sistema de diafragma dual.

El dispositivo analiza permanentemente el nivel de ruido del entorno y puede ajustar automáticamente el volumen y determinadas frecuencias. De esta manera, si el usuario pasa de un lugar silencioso a una calle transitada o sube al transporte público, el sistema modifica el audio para mantenerlo audible sin necesidad de intervenir manualmente.

Por su propia naturaleza, los FreeClip 2 no ofrecen cancelación activa de ruido tradicional: hacerlo iría precisamente en contra de la filosofía de un auricular abierto.

Para las llamadas incorporan tres micrófonos acompañados por algoritmos destinados a reducir el ruido de fondo y priorizar la voz. Según Huawei, esta generación también consigue duplicar la potencia de los graves y del volumen respecto del modelo anterior.

NO HAY AURICULAR DERECHO NI IZQUIERDO

Otra particularidad aparece al sacar los FreeClip 2 del estuche: ambos auriculares son idénticos.

No es necesario comprobar cuál corresponde al oído derecho y cuál al izquierdo. El propio sistema reconoce automáticamente dónde fue colocado cada uno y distribuye los canales del sonido estéreo en consecuencia.

Los controles también fueron pensados para reducir la dependencia del teléfono. Deslizando un dedo hacia arriba o hacia abajo sobre la base se modifica el volumen, mientras que dos toques permiten reproducir o pausar música y atender o finalizar llamadas. Con tres toques se puede avanzar a la siguiente canción.

La NPU suma además una función más llamativa: el reconocimiento de movimientos de cabeza. Así, determinadas llamadas pueden aceptarse con un gesto afirmativo o rechazarse moviendo la cabeza de lado a lado, sin tocar los auriculares ni sacar el celular.

HASTA 38 HORAS LEJOS DEL CARGADOR

La autonomía es otro de los puntos fuertes de esta segunda generación. Cada auricular puede alcanzar hasta nueve horas de reproducción continua, una hora más que su antecesor.

Con la energía adicional que proporciona el estuche, la autonomía total puede llegar a 38 horas.

También incorporan carga rápida: con apenas 10 minutos conectados al cargador es posible obtener hasta tres horas de reproducción, una característica especialmente útil cuando se necesita salir y la batería está prácticamente agotada.

En un escenario de uso cotidiano de alrededor de dos horas por día, esto significa que pueden pasar varios días —e incluso cerca de una semana dependiendo de la intensidad de uso— antes de tener que volver a conectar el estuche.

CUÁNTO CUESTAN EN ARGENTINA

Los Huawei FreeClip 2 ya están disponibles en el mercado argentino en cuatro colores: celeste, rosa, púrpura y negro. Su precio informado es de $429.999.

Además, no están limitados al ecosistema de la compañía: son compatibles con Android, iOS, Windows y macOS, por lo que pueden vincularse tanto con teléfonos como con computadoras de diferentes fabricantes.

Con esta segunda generación, Huawei profundiza una apuesta que va en sentido contrario a la obsesión por aislarse del exterior. Los FreeClip 2 no buscan crear una burbuja de silencio, sino integrar el audio a la vida cotidiana. Y justamente allí está su principal diferencial: seguir escuchando lo que uno quiere sin dejar de escuchar lo que pasa alrededor.