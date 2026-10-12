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Impactante video aéreo de las Cataratas del Iguazú: los saltos quedaron casi ocultos bajo el agua

Por Redacción

La crecida extraordinaria del río Iguazú obligó a cerrar temporalmente los circuitos turísticos del lado argentino y brasileño. El caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo y las autoridades activaron medidas preventivas para evitar accidentes.

Las Cataratas del Iguazú ofrecieron este lunes una imagen impactante: desde el aire, la enorme masa de agua cubrió gran parte de los saltos y dejó algunos de sus sectores prácticamente ocultos. La crecida del río obligó a cerrar temporalmente los paseos turísticos tanto en Argentina como en Brasil.

El caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, un volumen que llevó a las autoridades a restringir el acceso a las áreas turísticas ante los riesgos que representa el avance del agua sobre las pasarelas, los senderos y las instalaciones cercanas a los saltos.

En el lado argentino, la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina SA dispusieron medidas preventivas y limitaron la circulación de visitantes. Del lado brasileño también se suspendieron temporalmente los recorridos.

Inspeccionan los circuitos antes de la reapertura

Ante la magnitud de la crecida, las autoridades pusieron en marcha los protocolos de seguridad y comenzaron a evaluar las condiciones de los circuitos turísticos y de la infraestructura.

La reapertura dependerá de los resultados de las inspecciones y de que estén garantizadas las condiciones necesarias para recibir nuevamente a los visitantes. Por el momento, no se había informado un horario para restablecer el acceso.

La evolución del caudal será clave para determinar cuándo podrán retomarse las excursiones en uno de los principales atractivos turísticos de la Argentina.

Mientras tanto, las imágenes aéreas de las Cataratas permiten dimensionar la fuerza de la crecida y muestran un paisaje muy distinto del que habitualmente recorren miles de turistas.

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