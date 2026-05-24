Impacto en Cannes: Mungiu hizo historia y hubo festejo argentino

La 79º edición del Festival de Cannes cerró sus puertas con una ceremonia de clausura que ya forma parte de la historia del certamen. El jurado oficial, presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, otorgó la codiciada Palma de Oro a “Fjord”, el desgarrador drama político y religioso del director rumano Cristian Mungiu. Con este triunfo, el cineasta se consagra en el selecto club de realizadores con doble Palma de Oro, tras la obtenida en 2007.

La gran noche del cine también regaló un hito histórico para España. La dupla integrada por Javier Calvo y Javier Ambrossi (“Los Javis”) se alzó con el premio a la Mejor Dirección por “La bola negra”, una libre e impactante adaptación queer basada en una obra inacabada de Lorca. Los creadores españoles compartieron el galardón ex aequo con el oscarizado director polaco Paweł Pawlikowski, premiado por “Fatherland”.

El palmarés oficial se completó con el Gran Premio del Jurado para “Minotauro”, del ruso Andrey Zvyagintsev, y el Premio del Jurado para el western sensorial de la alemana Valeska Grisebach, “The Dreamed Adventure”. En las categorías actorales, los reconocimientos fueron dobles: Virginie Efira y Tao Okamoto compartieron el premio a la Mejor Actriz por “All of a Sudden”, mientras que Valentin Campagne y Emmanuel Macchia ganaron como Mejor Actor por “Coward”.

Argentina se coronó en Cannes

El cortometraje “Para los contrincantes”, del argentino Federico Luis, sobre un niño que tiene que combatir en un torneo de boxeo, ganó la Palma de Oro en Cannes en su categoría. Esta cinta cuenta el combate de boxeo de Damian López, un niño que sueña con convertirse en campeón de México en este deporte.

“Por unanimidad, otorgamos la Palma de Oro a una película que muestra (...) el alma de un niño frente a su primera lección de vida. Una película que nos recuerda que crecer también significa aprender a perder, pero seguir avanzando”, declaró la directora española Carla Simón, al entregar el premio a Luis.

“Es realmente maravilloso estar aquí y también un poco agridulce estar aquí sabiendo que, en este momento, están ocurriendo muchas cosas extremadamente crueles en el mundo”, comenzó diciendo el cineasta al recibir este prestigioso premio.

“Muy pocas personas pueden interesarse por lo que pueda decir un pequeño argentino, pero muchísimas gracias a todas las personas importantes que están aquí esta noche y hacen correr la voz”, agregó.

Vale mencionar que esta no es la primera vez que Luis está en Cannes. En 2024 se alzó con un premio en la Semana de la Crítica por su ópera prima “Simón de la montaña”, sobre la amistad entre un chico y un grupo de discapacitados mentales.

La velada concluyó con un emotivo aplauso a la distancia para la legendaria Barbra Streisand, quien recibió la Palma de Oro de Honor recogida en su nombre por Isabelle Huppert.