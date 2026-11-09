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NUEVAS SANCIONES A CONDUCTORES

Imprudencias al volante: la Provincia suspende licencias de conducir

Una mujer que manejó a contramano y un motociclista que hizo “Superman” en Panamericana se sumaron este fin de semana a la nómina de sancionados

Frente el riesgo que representan para los demás automovilistas, el Ministerio de Transporte retira las licencias en casos de imprudencias severas.

Por Redacción

Una mujer de 69 años que circuló a contramano por la autopista Panamericana y un motociclista de 27 que realizó la peligrosa maniobra conocida como “Superman” fueron sancionados con la suspensión preventiva de sus licencias de conducir, luego de que sus imprudencias quedaran registradas por cámaras de seguridad.

Los dos episodios ocurrieron en la zona de Pilar y motivaron la intervención del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ante el riesgo que representaron para los demás automovilistas.

El primero de los casos tuvo como protagonista a una conductora oriunda de Chivilcoy, que fue detectada mientras avanzaba en sentido contrario al tránsito por la autopista Panamericana, en el ramal Pilar, a la altura de Presidente Derqui.

A partir del análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y del seguimiento de su recorrido, las autoridades lograron identificar a la mujer, de 69 años, y avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes.

El segundo episodio también ocurrió sobre la Panamericana, en Pilar, donde un joven de 27 años, domiciliado en Ingeniero Maschwitz, fue filmado mientras realizaba una maniobra conocida como “Superman”.

La peligrosa práctica consiste en conducir una motocicleta con el cuerpo completamente extendido sobre el vehículo, imitando la posición de vuelo del conocido superhéroe, lo que reduce considerablemente la capacidad de maniobra y reacción ante cualquier imprevisto.

Según informó la cartera provincial, el motociclista fue registrado en distintas oportunidades realizando este tipo de acrobacias mientras circulaba por la autopista.

Tras analizar las imágenes y establecer la identidad de los involucrados, el Ministerio de Transporte bonaerense labró las actas de infracción correspondientes por incumplimiento de la Ley Provincial de Tránsito 13.927. Además, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, con asiento en General Pacheco, dispuso la suspensión preventiva de las licencias de conducir de ambos infractores.

Las autoridades provinciales señalaron que estas intervenciones forman parte de las acciones destinadas a reforzar los controles viales, prevenir siniestros y promover el respeto de las normas de tránsito.

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